Fudbal

Ronaldo na udaru bivšeg trenera Junajteda: "Izneverio je i mene i ekipu"

В.М.

20. 10. 2026. u 12:50

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Erik ten Hag ponovo se osvrnuo na turbulentnu saradnju sa Kristijanom Ronaldom u Mančester junajtedu, otkrivši detalje koji objašnjavaju zbog čega je odnos između holandskog stručnjaka i portugalske zvezde došao do tačke pucanja.

Роналдо на удару бившег тренера Јунајтеда: Изневерио је и мене и екипу

Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Njihova zajednička epizoda na "Old Trafordu" nije protekla prema očekivanjima, a Ten Hag je sada u razgovoru za The Athletic objasnio da problem nije bio samo u taktičkim zamislima, već i u Ronaldovom pristupu treninzima i obavezama prema ekipi.

- Osećao sam se iznevereno, kao i čitava ekipa, jer smo računali na njega. Ronaldo je jedan od najvećih fudbalera u istoriji i uvek sam ga izuzetno cenio, ali morao sam da donosim odluke na osnovu onoga što se dešavalo. Propuštao je pojedine treninge, a na onima na kojima je učestvovao nije uvek radio potrebnim intenzitetom - objasnio je Ten Hag.

Holanđanin je istakao da nije tražio od portugalskog napadača da neprestano juri protivničke igrače u visokom presingu, već da ispuni osnovne zahteve koje je postavljao pred tim. Prema njegovim rečima, Ronaldova fizička pripremljenost i kretanje nisu uvek bili na nivou koji je želeo.

Ten Hag je otišao i korak dalje, tvrdeći da je Ronaldo svojim ponašanjem uticao na atmosferu u svlačionici.

Kako je naveo, Portugalac je navodno savetovao saigrače da ne troše previše energije na treninzima, što se nije uklapalo u intenzitet rada koji je novi trener pokušavao da uspostavi.

Ipak, Ronaldo nije bio jedini sa kojim je Ten Hag imao nesuglasice. Posebno je izdvojio grupu igrača koja je u klub stigla sa velikim ugledom stečenim u Real Madridu, među kojima su bili i Kazemiro i Rafael Varan.

Prema njegovom viđenju, deo ekipe imao je drugačije prioritete od onih koje je želeo da nametne u Junajtedu, dok su pojedini fudbaleri smatrali da bi trebalo da imaju veći uticaj na način na koji tim funkcioniše.

- Klub je želeo dinamičan i napadački fudbal, ali neki igrači želeli su da stvari budu postavljene onako kako njima odgovara. Imali su veliki uticaj i želeli su da učestvuju u donošenju odluka - poručio je holandski trener.

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