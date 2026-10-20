Cela Evropa u panici! Zbog Albanije i Srbija u strašnom problemu

Evropska fudbalska unija (UEFA) nastavlja sa intenzivnim kontrolama priprema za Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine, koje će od 16. juna do 3. jula 2027. godine zajednički organizovati Srbija i Albanija.

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Nakon prve faze obilazaka i inspekcija sportskih objekata, u fokusu delegata našli su se tehnički uslovi, infrastruktura i neophodni radovi koje domaćini moraju da privedu kraju pre početka ovog istorijskog turnira.

Dok su u Srbiji pripreme i stanje na terenima ocenjeni izuzetno pozitivno, u Albaniji su evidentirani određeni nedostaci koje organizatori moraju hitno da otklone. Delegacija UEFA je tokom septembra detaljno obišla stadione u Srbiji koji su predviđeni za odigravanje mečeva: Beograd, Loznica, Leskovac, Bačka Topola.

Prema zvaničnim izveštajima, predstavnici evropske kuće fudbala izrazili su veliko zadovoljstvo zatečenim stanjem na modernim srpskim stadionima, kao i odličnom koordinacijom i saradnjom sa Fudbalskim savezom Srbije i lokalnim samoupravama.

Sa druge strane, inspekcija u Albaniji, koja je obuhvatila stadione „Loro Borići“ u Skadru, „Elbasan Arenu“, „Er Albaniju“ i „Arenu e Demave“ u Tirani, pokazala je da predstoji ozbiljan posao. Kontrolisani su kvalitet travnate podloge, osvetljenje, bezbednosni protokoli, kao i uslovi za rad medija.

Direktor operacija UEFA-e, Gijom Puason, potvrdio je da su tokom obilazaka u Skadru i Elbasanu uočeni jasni infrastrukturni nedostaci. Tamošnjim organizatorima dostavljen je izveštaj sa konkretnim zahtevima, a krajnji rok i završna procena stadiona zakazani su za mart 2027. godine, do kada sve nepravilnosti moraju biti otklonjene. Najviše pažnje moraće da se posveti drenaži i sistemima navodnjavanja, kao i unapređenju rasvete na pojedinim objektima.

Podsećanja radi, Evropsko prvenstvo U21 2027. biće istorijski sportski događaj, s obzirom na to da Srbija i Albanija po prvi put zajednički organizuju završni turnir Starog kontinenta. Na prvenstvu će učestvovati 16 najboljih mladih reprezentacija Evrope, a osim same infrastrukture na stadionima, organizacioni odbori u narednom periodu biće fokusirani na logistiku, smeštaj ekipa, transport i bezbednost navijača.



