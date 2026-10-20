Dan nakon što je objavila da se razvodi od Monfisa, Svitolina odlučila da kaže istinu

Nova objava ukrajinske teniserke

Foto: Instagram/elisvitolina

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina oglasila se novim emotivnim obraćanjem, nakon što je saopštila da se rastaje od francuskog tenisera Gaela Monfisa. Priznala je da je njihova odluka mnogo složenija nego što se na prvi pogled činilo, te da rat u Ukrajini nije bio jedini razlog za kraj braka.

Ukrajinka je prethodno otvoreno govorila o posledicama rata u svojoj zemlji, neprospavanim noćima i psihološkom pritisku sa kojim se suočavala. Ipak, dan kasnije odlučila je da dodatno pojasni svoje reči i stavi do znanja da njihov rastanak ne može da se objasni samo jednim razlogom.

Podsetimo, sportski svet iznenadila je vest da se jedan od najpoznatijih teniskih parova rastaje posle godina zajedničkog života. Svitolina (32) i Monfis (40) venčali su se u julu 2021. godine, a u oktobru 2022. dobili su ćerku Skaj.

- Želim samo malo da pojasnim svoju prethodnu objavu, jer sam shvatila da nisu svi, posebno ljudi koji me prate širom sveta, u potpunosti razumeli šta sam želela da kažem. U toj objavi pomenula sam samo jedan od razloga koji su uticali na moju odluku i naveli me da razmislim o svom životu i budućnosti. U stvarnosti, međutim, stvari su mnogo složenije i nikada se nije radilo samo o jednom faktoru – poručila je Svitolina.

Teniserka je objasnila da je život u senci rata koji traje više od četiri i po godine ostavio duboke posledice na njeno psihičko stanje, ali i promenio njen pogled na budućnost, vrednosti i lične prioritete.

- Kada više od četiri i po godine živite sa stvarnošću rata, prolazeći kroz toliko situacija, emocija i teških trenutaka, prirodno je da počnete drugačije da gledate na život. Vaša perspektiva se menja, vrednosti i prioriteti se transformišu i počinjete da razumete šta zaista želite od života. U jednom trenutku jednostavno sam shvatila da više ne želim da živim život u kojem nisam zaista srećna. I verujte mi, doći do te odluke nije bilo nimalo lako – iskrena je bila Ukrajinka.

Svitolina je posebno naglasila da odluka o kraju braka ne znači da su nestali ljubav i poštovanje prema suprugu. Naprotiv, istakla je da Monfis zna kroz šta je prolazila i da joj je pružao podršku u teškim trenucima.

- Mnogo volim i poštujem svog supruga. Uvek ću ga voleti i ceniti zbog čoveka kakav jeste. Upravo zato mi je bilo toliko važno da budem iskrena, kako prema njemu, tako i prema samoj sebi. Nije uvek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. Iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi bile podeljene sa javnošću – objasnila je teniserka.

Svitolina je navela da su se nakon njene objave pojavile i optužbe na račun Francuza koje, prema njenim rečima, nije zaslužio. Zbog toga su, kako je objasnila, zajedno objavili zvanično saopštenje.

- Nadam se da će vam ovo pomoći da malo bolje razumete šta sam želela da kažem. Ipak, molim vas da imate razumevanja i saosećanja, jer je ovo izuzetno težak period za oboje – zaključila je Svitolina.