Teniski svet u šoku! Šestostruki grend slem šampion ostao bez direktnog plasmana na završni turnir!

Iga Švjontek odustala je od nastupa na WTA 500 turniru u Ningbou zbog problema sa levom butinom, što znači da je izgubila matematičke šanse da se direktnim plasmanom domogne završnog turnira sezone, WTA finala u Indijan Velsu.

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Poljska teniserka povredila se u polufinalu turnira u Vuhanu, gde je odmerila snage sa sunarodnicom Majom Hvalinskom. Iako je dobila savet fizioterapeuta da prekine meč, odlučila je da nastavi, ali je na kraju poražena u dva seta.

Ispostavilo se da povreda nije bila bezazlena, zbog čega je Švjontek bila primorana da otkaže učešće na takmičenju u Ningbou. Taj potez mogao bi da ima veliki uticaj na njen završetak sezone.

Nakon eliminacije u Vuhanu, Švjontek je za Karolinom Muhovom, trenutno osmoplasiranom u WTA trci, zaostajala 545 bodova. Upravo je Čehinja na poslednjoj poziciji koja donosi direktan plasman na završni turnir.

Poljakinji su do kraja kvalifikacionog perioda preostala dva turnira iz serije WTA 500, u Ningbou i Tokiju. Postojala je mogućnost da nadoknadi bodovni minus, naročito imajući u vidu da Muhova nije planirala nastupe ni na jednom od ta dva takmičenja.

Ipak, odustajanje od Ningboa praktično je zatvorilo vrata direktnom plasmanu. Čak i u slučaju trijumfa u Tokiju, Švjontek bi ostala 45 bodova iza Muhove.

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Međutim, mesto među rezervama i dalje je realna opcija. Prema trenutnom poretku, Švjontek bi mogla da bude jedna od dve teniserke koje će čekati priliku za ulazak na završni turnir. Druga rezerva za sada bi bila Marta Kostjuk, deseta u WTA trci, koja još može da ugrozi poziciju Muhove dobrim rezultatima na preostalim turnirima.

I dalje nije poznato da li će Švjontek pokušati da nastupi u Tokiju ili će zbog povrede odlučiti da ranije završi sezonu. Postoji i mogućnost da otputuje u SAD u ulozi rezerve, ali će konačna odluka zavisiti od njenog fizičkog stanja.

Ukoliko ne bude nastupila u Indijan Velsu, biće to prvi put od 2019. godine da Poljakinja neće završiti sezonu među učesnicama završnog turnira. Iako se kvalifikovala i 2020, tadašnji turnir nije održan zbog pandemije koronavirusa.

Švjontek je najveći uspeh na WTA finalu ostvarila 2023. godine, kada je u borbi za titulu ubedljivo savladala Džesiku Pegulu rezultatom 6:1, 6:0. U naredne dve sezone nije uspela da prođe grupnu fazu takmičenja.