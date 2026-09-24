Isplivali novi detalji o stanju Šumahera, supruga progovorila posle više od decenije ćutanja: Zaplačem kada čujem...

Otkrila je nekoliko zanimljivih detalja iz života

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Supruga legendarnog šampiona Formule 1 Mihaela Šumahera, Korina Šumaher, ponudila je redak i izuzetno emotivan uvid u njihov zajednički život i tešku borbu koju vodi daleko od očiju javnosti u novom Netfliksovom dokumentarnom filmu „Šumaher '94: Rađanje legende“!

Film u trajanju od 105 minuta prati prekretnicu u karijeri čuvenog vozača i njegovo osvajanje prve od sedam titula svetskog prvaka 1994. godine sa Benetonom, ali istovremeno donosi i priču o romansi sa Korinom, kao i o teškom bremenu koje porodica nosi nakon stravične skijaške nesreće koju je Nemac doživeo 29. decembra 2013. godine.

Prisećajući se ranih dana njihove veze sa početka devedesetih, Korina je otkrila da posebno mesto u njenom srcu zauzima hit Pole Abdul „Rush Rush“.

– To je tada bila naša pesma. Kada je čujem danas dok sam u kolima, sama za sebe zaplačem – priznala je Korina.

Ona se sa osmehom prisetila i kako njena majka u početku uopšte nije odobravala njihovu vezu zbog Mihaelovog ponašanja na karting stazi:

– Moja majka je bila potpuno protiv toga. Mihael je uvek bio na karting stazi i stalno je izguravao druge. Moja majka je uvek govorila: „Pogledaj tog Šumahera! Imaju karting stazu kod kuće, izbacuju svakoga ko uradi nešto pogrešno, a sada on izbacuje ljude!“ Stalno bi ponavljala: „Šumaher, Šumaher“ – ispričala je supruga slavnog asa.

Korina je otkrila i jednu anegdotu o pismima obožavalaca koja su redovno stizala na njihovu adresu, a u kojima se nalazio i neočekivan sadržaj:

– Dobijao je mnogo toga. Jedna mlada devojka mu je uz poštu uvek slala i donji veš. Zvala se Juta. U jednom trenutku, fraza „Hajde, Juta“ postala je njegova uzrečica.

Iako se u dokumentarcu ne otkrivaju novi detalji o trenutnom zdravstvenom stanju pedesetsedmogodišnjeg Nemca, Korina nije skrivala emocije dok se sećala slavnih dana:

– Moje srce kuca za njega kada pobeđuje. I kada gubi. Moje srce je uvek tu. Kada ste sa nekim koga se radujete da vidite svakog dana, to je divno – rekla je Korina.

Šumaherovo stanje je od nesreće u francuskom odmaralištu Meribel obavijeno velom tajne, a porodica strogo čuva njegovu privatnost. Prema informacijama iz dobro obaveštenih izvora, sedmostruki šampion više nije vezan za krevet, već sedi u invalidskim kolicima i boravi na relaciji između porodičnih imanja na Majorki i pored Ženevskog jezera. Odbačene su glasine da pati od takozvanog „sindroma zaključanosti“, ali posledice povrede mozga su trajne.

– Postoji osećaj da on razume neke stvari koje se dešavaju oko njega, ali verovatno ne sve – naveo je izvor blizak porodici.

Korina ostaje Mihaelov glavni oslonac uz tim lekara i terapeuta, ostajući dosledna stavu koji je iznela i u dokumentarcu iz 2021. godine:

– Mihael je ovde. Drugačiji je, ali je tu, i smatram da nam to daje snagu. On mi i dalje svakog dana pokazuje koliko je jak. Živimo zajedno kod kuće. Radimo terapije. Činimo sve što možemo da Mihaelu bude bolje, da mu bude udobno i da jednostavno oseti našu porodicu, našu povezanost. Bez obzira na sve, učiniću sve što mogu. Svi mi ćemo učiniti. Trudimo se da nastavimo dalje kao porodica, onako kako je Mihael voleo i kako i dalje voli. I nastavljamo sa svojim životima.

Ona je tada naglasila i razloge zbog kojih detalje čuva daleko od medija:

– „Privatno je privatno“, kako je uvek govorio. Veoma mi je važno da može da nastavi da uživa u svom privatnom životu koliko god je to moguće. Mihael je uvek štitio nas, a sada mi štitimo Mihaela – zaključila je Korina Šumaher.