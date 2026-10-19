Svih sedam načelnika i gradonačelnik iz istočne Hercegovine jedinstveni u podršci Vučiću

IZVRŠNI direktor Saveza opština i grada istočne Hercegovine Luka Petrović izjavio je da su načelnici i gradonačelnik sedam lokalnih zajednica istočne Hercegovine jedinstveni u podršci izbornoj listi Aleksandra Vučića na izborima u Srbiji, ističući da je takav stav rezultat konkretne pomoći koju je Srbija pružila Republici Srpskoj i Hercegovini.

Foto: SNS

Petrović je, gostujući danas na Herceg televiziji, rekao da je prethodnih dana razgovarao sa svim načelnicima i gradonačelnicima istočne Hercegovine, koji, kako tvrdi, dele isti stav, bez obzira na različitu političku pripadnost.

– Ne smemo biti kukavice i javljati se posle izbora i čestitati, već treba ljudima reći unapred: hvala vam za sve što ste nam pomogli, bili ste konkretni i jasni. Što se tiče izabranih predstavnika istočne Hercegovine, jedinstven je stav i podrška listi Aleksandra Vučića – poručio je Petrović.

On je naglasio da podrška nije zasnovana samo na političkim i nacionalnim vezama, već pre svega na realizovanim projektima, navodeći da je Srbija, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, pružila značajnu finansijsku pomoć Republici Srpskoj.

Kao primere u Trebinju izdvojio je izgradnju Duhovnog centra u Mrkonjićima, završetak vrtića „Srbija“ u Gorici, u kojem su formirane prve jaslice, kao i obezbeđivanje početnih sredstava za rekonstrukciju i revitalizaciju Starog grada.

– Mnogo godina je bilo obećanja i nacionalne retorike, mi smo uz vas i za vas, ali politika Aleksandra Vučića je bila konkretna za Trebinje, za Hercegovinu i za Republiku Srpsku – istakao je Petrović.

Petrović, koji je i potpredsednik SNSD-a, naveo je da je otvaranje Konzulata Srbije u Trebinju takođe značajan korak, posebno zbog olakšanog ostvarivanja prava na dvojno državljanstvo i rešavanja administrativnih pitanja građana, naročito studenata koji se školuju u Srbiji.

On je potvrdio da ima dvojno državljanstvo i da će svoje biračko pravo iskoristiti u Konzulatu Srbije u Trebinju, pozvavši i ostale Hercegovce sa pravom glasa da učestvuju na izborima.

– Mi jesmo za tu listu. To neko može da voli ili da ne voli. Mi taj stav izražavamo sedam dana pre izbora, vrlo jasno, i pozivamo sve Hercegovce da učestvuju u toj velikoj pobedi, za koju sam ubeđen da će se ostvariti – rekao je Petrović.

Prema njegovim rečima, stabilnost Srbije neposredno utiče na budućnost Republike Srpske, zbog čega smatra da građani koji imaju dvojno državljanstvo imaju pravo da javno iznesu svoj politički stav.

– Da li se Luka Petrović ili neko iz Hercegovine petlja u budućnost Srbije? Da. Zato što i naša budućnost u Republici Srpskoj zavisi od stabilnosti Srbije – naglasio je on.

Govoreći o Vučićevoj politici, Petrović je ocenio da su u prethodnim godinama ostvareni značajni rezultati u izgradnji puteva, bolnica, jačanju međunarodnog položaja Srbije i privlačenju investicija.

– Srbija mora izabrati domaćina. Domaćin je tamo rečen imenom i prezimenom. Domaćin je gradio i bolnice i puteve, napravio međunarodni kredibilitet Srbije i ozbiljne evropske i svetske komunikacije. To je Aleksandar Vučić – poručio je Petrović.

On je dodao da svaka vlast ima nedostatke i da su greške neizbežne, ali je ocenio da je Srbija u poslednjih dvanaest godina ostvarila veliki investicioni i infrastrukturni napredak.

(in4s.net)

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