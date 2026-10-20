Svet

NATO ŠALJE POJAČANJE CRNOM MORU: Napadi na brodove pokrenuli nove bezbednosne mere

T.J.

20. 10. 2026. u 18:06

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NATO će poslati dodatne kapacitete u region Crnog mora, uključujući sredstva za nadzor, izviđanje i forenzičku analizu, saopštila je danas portparolka Alijanse, Alison Hart.

НАТО ШАЉЕ ПОЈАЧАЊЕ ЦРНОМ МОРУ: Напади на бродове покренули нове безбедносне мере

Foto: Daniel MIHAILESCU/AFP/Profimedia

Ona je to izjavila nakon sastanka ambasadora pri Severnoatlantskom savetu (NAC), na kojem je razmatrana bezbednosna situacija u tom regionu.

Hart je u objavi na društvenoj mreži Iks navela da je NATO već ojačao svoje prisustvo duž istočnog krila, između ostalog i kapacitetima za suzbijanje bespilotnih letelica.

- Nastavićemo da delujemo jedinstveno i osiguramo da budemo spremni i sposobni da odgovorimo na svaku pretnju i zaštitimo milijardu naših građana - navela je Hart.

Ona je istakla da će Alijansa nastaviti da preduzima mere kako bi očuvala bezbednost stanovništva zemalja članica.

Prošle sedmice Bugarska je zatražila od saveznika u NATO-u dodatnu vazdušnu podršku i jačanje odbrambenih kapaciteta, a bugarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je juče da pojačava nadzor nad crnomorskom obalom upotrebom bespilotnih letelica, u okviru preventivnih mera za unapređenje bezbednosti i pravovremeno prikupljanje informacija o stanju u regionu.

Četiri broda u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru bila su napadnuta tokom prethodnih mesec dana, a dva su potonula.

(Tanjug)

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