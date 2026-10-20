STAŠA KOŠARAC: Data saglasnost da državljani Srbije glasaju na teritoriji Srpske i FBiH

SAVET ministara BiH danas je dao saglasnost za organizovanje glasanja državljana Srbije na teritoriji BiH na parlamentarnim izborima, u nedelju 25. oktobra, izjavio je zamenik predsedavajuće Saveta ministara BiH Staša Košarac.

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On je istakao da je ova odluka usvojena jednoglasno na današnjoj vanrednoj telefonskoj sednici Saveta ministara BiH, te da je Ministarstvo inostranih poslova zaključkom zaduženo da o tome obavesti Ambasadu Srbije u BiH.

-Omogućili smo državljanima Srbije da glasaju na teritoriji BiH. Današnja sednica Saveta ministara BiH organizovana je na moj zahtev i zahvalan sam kolegama na iskazanoj podršci i političkoj odgovornosti, rekao je Košarac.

On je naglasio da je važno da državljani Srbije koji borave u Republici Srpskoj i Federaciji BiH mogu ostvariti svoje biračko pravo i glasati na predstojećim parlamentarnim izborima.

-Ujedno koristim priliku da pozovem sve građane da na izborima 25. oktobra podrže Aleksandra Vučića i listu “Ujedinjena Srbija”, jer su to politike koje čuvaju srpske nacionalne interese, jačaju Srbiju i vode je putem stabilnosti, razvoja i sigurne budućnosti, naveo je Košarac.

On je poručio da je snažna Srbija oslonac Republike Srpske, te da srpsko jedinstvo, međusobna podrška i sabornost ostaju trajna obaveza prema srpskom narodu i budućim generacijama.

-Srpska je pobedila 4. oktobra, a Srbija pobeđuje 25. oktobra!, naglasio je Košarac.

Tanjug

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