Politika

STAŠA KOŠARAC: Data saglasnost da državljani Srbije glasaju na teritoriji Srpske i FBiH

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 10. 2026. u 17:41

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SAVET ministara BiH danas je dao saglasnost za organizovanje glasanja državljana Srbije na teritoriji BiH na parlamentarnim izborima, u nedelju 25. oktobra, izjavio je zamenik predsedavajuće Saveta ministara BiH Staša Košarac.

СТАША КОШАРАЦ: Дата сагласност да држављани Србије гласају на територији Српске и ФБиХ

Sarajevo panorama foto SM

On je istakao da je ova odluka usvojena jednoglasno na današnjoj vanrednoj telefonskoj sednici Saveta ministara BiH, te da je Ministarstvo inostranih poslova zaključkom zaduženo da o tome obavesti Ambasadu Srbije u BiH.

-Omogućili smo državljanima Srbije da glasaju na teritoriji BiH. Današnja sednica Saveta ministara BiH organizovana je na moj zahtev i zahvalan sam kolegama na iskazanoj podršci i političkoj odgovornosti, rekao je Košarac.

On je naglasio da je važno da državljani Srbije koji borave u Republici Srpskoj i Federaciji BiH mogu ostvariti svoje biračko pravo i glasati na predstojećim parlamentarnim izborima.

-Ujedno koristim priliku da pozovem sve građane da na izborima 25. oktobra podrže Aleksandra Vučića i listu “Ujedinjena Srbija”, jer su to politike koje čuvaju srpske nacionalne interese, jačaju Srbiju i vode je putem stabilnosti, razvoja i sigurne budućnosti, naveo je Košarac.

On je poručio da je snažna Srbija oslonac Republike Srpske, te da srpsko jedinstvo, međusobna podrška i sabornost ostaju trajna obaveza prema srpskom narodu i budućim generacijama.

-Srpska je pobedila 4. oktobra, a Srbija pobeđuje 25. oktobra!, naglasio je Košarac.

Tanjug

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