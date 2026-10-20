Tuča kakvu ne pamte Evropa, ni svet! Fudbalska Srbija bruji o ovom pesničenju! (VIDEO)

Nemile scene na terenima Kolubarske okružne lige.

Foto: Printscreen/Youtub/FSKO

Nikad nije dosadno na terenima nižih liga Srbije, a naročito kada izbiju "varnice".

Tako je bilo i u duelu Trlića protiv Juniora NN, u okviru 9. kola Kolubarskog okruga, koja je završena pesničenjem, odnosno - prekidom!

Gosti iz Novog Naselja su imali prednost protiv domaćina od 1:0, kada je nastala "eksplozija" i opšti haos na terenu. Sve je preraslo u tuču, kakva se retko viđa na terenima u Srbiji, kao i širom sveta.

Naime, dvojica protivničkih fudbalera su se iznenada pokoškali, što je bila inicijalna kapisla da sve preraste u žestok obračun.

Napravljen je faul, kada je fudbaler Trlića odgurnuo protivnika na travu. U sve se umašao još jedan igrač, koji ga je udario nekoliko puta po glavi, a tada je pristigla "pomoć", pa je treći fudbaler potom njega oborio. Usledila je neviđena makljaža na terenu, da bi potom i navijači uleteli da zavode red.

Jedan od redara je takođe uleteo u tuču i šutirao igrača, koji je ležao na zemlji, da bi onda publika krenula redara da bije.

Sudija je označio momentalni prekid. Inače, usledila je i konačna odluka Disciplinskih organa, koji su meč registrovali rezultatom u trenutku prekida, dakle, 1:0.

Sa tri nova boda, Junior se probio do drugog mesta na prvenstvenoj tabeli, dok je Trlić ostao na četvrtoj poziciji.

Kako je sve izgledalo pogledajte u gore priloženom snimku od 3:43 minuta.

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