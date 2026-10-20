Svet

NEMAČKA VIŠE NE MOŽE DA ĆUTI: Merc priznao koliko pomoć Kijevu opterećuje evropske budžete

D.D.

20. 10. 2026. u 09:33

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POMOĆ Ukrajini izaziva finansijske poteškoće Evropi, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

НЕМАЧКА ВИШЕ НЕ МОЖЕ ДА ЋУТИ: Мерц признао колико помоћ Кијеву оптерећује европске буџете

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

- Ovo je zaista značajan teret za naše budžete - rekao je Merc.

Istovremeno, kancelar je pokušao da opravda takav teret ocenom da je reč o „važnom pitanju za Evropsku uniju“.

Merc takođe tvrdi da Nemačka, zajedno sa ostalim saveznicima koji nisu iz Sjedinjenih Američkih Država, pruža Kijevu vojnu i finansijsku pomoć bez učešća Vašingtona.

Ranije danas predsednik Nemačkog saveta za ustav i suverenitet Ralf Nimajer istakao je da su Nemci nezadovoljni stalnim posetama državnog rukovodstva Ukrajini i prebacivanjem novca Kijevu, koji je potreban samoj Nemačkoj.

(Sputnjik)

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