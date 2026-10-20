FURIOZNE „MALENE“: Košarkašice Kraljeva savladale subotički Spartak – 89:55

Košarkašice Kraljeva ostvarile su treći trijumf u prvenstvu pošto su u poslednjem meču 5. kola Prve lige Srbije pred svjim navijačima ubedljivo savladale subotički Spartak rezultatom 89:55 (19:18, 23:20, 28:5, 19:12).

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevačke „malene“ otpor gošći slomile su furioznom igrom u trećoj deonici koju su rešile u svoju korist sa 28:5. Najefikasnije u domaćoj ekipi bile u Še Vajt sa 21 poenom i Lara Mirijam sa 17, a kod Subotičanki Smit i Jovanović postigle su po 13 poena.

Košarkašice iz grada na Ibru trenutno zauzimaju peto mesto na tabeli sa učinkom od tri pobede i dva poraza, a u narednom kolu očekuje oih gostovanje neporaženoj Crvenoj Zvezdi u Beogradu.