FURIOZNE „MALENE“: Košarkašice Kraljeva savladale subotički Spartak – 89:55
Košarkašice Kraljeva ostvarile su treći trijumf u prvenstvu pošto su u poslednjem meču 5. kola Prve lige Srbije pred svjim navijačima ubedljivo savladale subotički Spartak rezultatom 89:55 (19:18, 23:20, 28:5, 19:12).
Kraljevačke „malene“ otpor gošći slomile su furioznom igrom u trećoj deonici koju su rešile u svoju korist sa 28:5. Najefikasnije u domaćoj ekipi bile u Še Vajt sa 21 poenom i Lara Mirijam sa 17, a kod Subotičanki Smit i Jovanović postigle su po 13 poena.
Košarkašice iz grada na Ibru trenutno zauzimaju peto mesto na tabeli sa učinkom od tri pobede i dva poraza, a u narednom kolu očekuje oih gostovanje neporaženoj Crvenoj Zvezdi u Beogradu.
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