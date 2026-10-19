Nakon što je izbačen iz Šangaja Novak Đoković doživeo totalni sunovrat

Izašla je nova ATP lista!

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Rana eliminacija sa mastersa u Šangaju nanela je ozbiljan udarac Novaku Đokoviću, koji je zbog gubitka bodova zvanično ispao iz kruga deset najboljih i pao na 12. mesto na ATP listi.

Podsećanja radi, srpski teniser je doživeo neočekivan poraz već u drugom kolu od Huberta Hurkača u dva seta, zabeleživši svoj najgori rezultat u karijeri na ovom kineskom turniru, gde nikada ranije nije ispao pre četvrtfinala.

S obzirom na to da je na ovom turniru branio prošlogodišnje polufinale, Novak je izgubio čak 390 bodova, što je odmah dovelo do bolnog nazadovanja na svetskoj rang listi gde sada ima 3.090 bodova.

Pored pada na zvaničnoj listi, ovaj rani krah je stvorio ogromne komplikacije u Novakovoj trci za Završni masters u Torinu. Đoković je u ATP trci skliznuo na 11. poziciju sa svega .2840 sakupljenih bodova. Iako mu odustajanje povređenog Janika Sinera do kraja sezone donekle olakšava posao jer se granica za prolaz pomerila na deveto mesto, Novak se i dalje nalazi u "minusu" i prvi je ispod crte.

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Mladi španski teniser Rafael Hodar, koji je stigao do samog finala Šangaja, direktno je profitirao od Novakove rane eliminacije i dodatno ga udaljio od Torina, pa srpski as sada zaostaje 319 bodova za željom pozicijom. Sreća u nesreći za Novaka jeste to što je Alehandro Davidovič Fokina osvojio titulu i sprečio Hodara da napravi još drastičniju razliku.

Svestan da mu sezona izmiče iz ruku, Đoković je bio primoran na ekspresnu reakciju i promenu svog rasporeda. Kako bi nadoknadio izgubljeno u Šangaju, njegov menadžerski tim je zatražio i dobio specijalnu pozivnicu ("vajld kard") za turnir u Bazelu, na kojem Novak nije igrao punih 15 godina. Srpski šampion će tako od 26. oktobra u Švajcarskoj, a potom i na mastersu u Parizu, morati da ide na sve ili ništa kako bi osvojio preko potrebne bodove i izbegao potpuni debakl na kraju 2026. godine.

Što se tiče samog vrha ATP liste, topi se prednost Janika Sinera. Alekasandar Zverev će godinu završiti na prvoj poziciji, jer se Italijan neće vraćati na teren zbog povrede, ali je i dalje prvi na ATP listi.

Italijan je trenutno na tronu sa 10,950 bodova, dok Nemac ima 10,070, a trećeplasirani je španski teniser Karlos Alkaraz sa 5,610 poena.

Janik Siner zbog povrede kolena nije se takmičio od osvajanja Vimbldona, propustio je turneju u Americi, masters u Sinsinatiju i Kanadi, kao Ju-Es open. Potom je otkazao učešće u Pekingu, pa masters u Šangaju, a onda presekao i poručio da se neće na teren vraćati do kraja godine.

Ispadanje Karlosa Alkraza u Kini obradovalo je Nemca, koji je razočarao navijače i takmičenje u Šangaju završio u polufinalu. Ali, definitivno će 2026. godinu završiti kao prvi na ATP listi. Karlos Alkaraz je imao malu šansu da mu pomrsi konce, ali je ostao i bez nje posle kraha u Šangaju. Četvrti na svetu je Ben Šelton sa 4,720 poena, potom slede Danil Medvedev koji ima 3.660 poena, Fabio Koboli sa 3,640 bodova, Feliks Ože Alijasim sa 3,590 bodova je na sedmoj poziciji, jedno mesto je napredovao Aleks de Minor koji ima 3,430 poena, deveti na svetu je Frensis Tijafo koji je na 3,380 bodova, a Artur Fils je sa 3,325 poena na desetoj poziciji.

Od srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je ove nedelje je na 57. poziciji sa 930 bodova. Hamad Međedović je 75. sa 764 boda. Laslo Đere je ove nedelje na 136. poziciji sa 412 poena, dok je Dušan Lajović na 161. mestu sa 353.