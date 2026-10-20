MMA GENIJALNOST: Pogledajte taktiku kojom se Japanac izvukao iz kragne (VIDEO)
Nikada niste videli MMA borca da se izvuče iz zahvata na ovakav način.
Tokom prve runde glavne borbe na turniru Lemino Šuto 9, održanom u ponedeljak u Tokiju, Takeru Suzuki doveo je Seiju Sugimota na ivicu poraza, čvrstom kragnom s leđa u stojećem položaju.
Odmah je bilo jasno da Sugimoto rukama nema nikakve šanse da se oslobodi stiska kojim ga je Suzuki davio poput pitona.
Da u takvoj situaciji, dok mu ponestaje kiseonika zbog pritiska na krvne sudove koji snabdevaju mozak, uopšte pomisli da odglumi da je izgubio svest, a zatim uspešno izvede taj trik, svedoči o neverovatnoj borilačkoj inteligenciji. Još je neverovatnije to što sudija nije prekinuo borbu jer je on za razliku od Suzukija shvatio o čemu se radi.
Sugimotov lukav potez spasao ga je direktnog poraza, a potom je uspeo da pobedi Suzukija jednoglasnom odlukom sudija – sva trojica su bodovala 29:28 u njegovu korist.
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