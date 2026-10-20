MMA GENIJALNOST: Pogledajte taktiku kojom se Japanac izvukao iz kragne (VIDEO)

Nikada niste videli MMA borca da se izvuče iz zahvata na ovakav način.

Foto: Twiter printskrin

Tokom prve runde glavne borbe na turniru Lemino Šuto 9, održanom u ponedeljak u Tokiju, Takeru Suzuki doveo je Seiju Sugimota na ivicu poraza, čvrstom kragnom s leđa u stojećem položaju.

Odmah je bilo jasno da Sugimoto rukama nema nikakve šanse da se oslobodi stiska kojim ga je Suzuki davio poput pitona.

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠 #LEMINOSHOOTO9 #Lemino修斗 https://t.co/Uk9wtEk69q — Half Dead Frank (@Halfdeadfrank69) October 19, 2026

Da u takvoj situaciji, dok mu ponestaje kiseonika zbog pritiska na krvne sudove koji snabdevaju mozak, uopšte pomisli da odglumi da je izgubio svest, a zatim uspešno izvede taj trik, svedoči o neverovatnoj borilačkoj inteligenciji. Još je neverovatnije to što sudija nije prekinuo borbu jer je on za razliku od Suzukija shvatio o čemu se radi.

Sugimotov lukav potez spasao ga je direktnog poraza, a potom je uspeo da pobedi Suzukija jednoglasnom odlukom sudija – sva trojica su bodovala 29:28 u njegovu korist.