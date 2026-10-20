Fight club

MMA GENIJALNOST: Pogledajte taktiku kojom se Japanac izvukao iz kragne (VIDEO)

О.М.

20. 10. 2026. u 12:09

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Nikada niste videli MMA borca da se izvuče iz zahvata na ovakav način.

ММА ГЕНИЈАЛНОСТ: Погледајте тактику којом се Јапанац извукао из крагне (ВИДЕО)

Foto: Twiter printskrin

Tokom prve runde glavne borbe na turniru Lemino Šuto 9, održanom u ponedeljak u Tokiju, Takeru Suzuki doveo je Seiju Sugimota na ivicu poraza, čvrstom kragnom s leđa u stojećem položaju.

Odmah je bilo jasno da Sugimoto rukama nema nikakve šanse da se oslobodi stiska kojim ga je Suzuki davio poput pitona.

Da u takvoj situaciji, dok mu ponestaje kiseonika zbog pritiska na krvne sudove koji snabdevaju mozak, uopšte pomisli da odglumi da je izgubio svest, a zatim uspešno izvede taj trik, svedoči o neverovatnoj borilačkoj inteligenciji. Još je neverovatnije to što  sudija nije prekinuo borbu jer je on za razliku od Suzukija shvatio o čemu se radi.

Sugimotov lukav potez spasao ga je direktnog poraza, a potom je uspeo da pobedi Suzukija jednoglasnom odlukom sudija – sva trojica su bodovala 29:28 u njegovu korist.

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