ORUŽANE snage Rusije preuzele su kontrolu nad naseljem Omeljnik u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

printskrin/ria novosti

- Jedinice grupe trupa ’Istok’ nastavile su napredovanje u dubinu protivničke odbrane i oslobodile naseljeno mesto - navedeno je u saopštenju.

Kako je istaknuto u ministarstvu, tokom borbi ruski vojnici zauzeli su veliki odbrambeni rejon površine veće od 27 kvadratnih kilometara i očistili više od 400 objekata. Kontrola nad selom stvara uslove za dalje ofanzivno napredovanje.

Ruske snage su takođe nanele gubitke Oružanim snagama Ukrajine u blizini Volnjanke i Žute Kruče. U Dnjepropetrovskoj oblasti napale su ukrajinske snage u blizini Kolomijaca, Podgavrilovke i Ivanovke.

Za poslednja 24 časa, u zoni odgovornosti grupe trupa „Istok“, ukrajinska vojska izgubila je više od 165 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i pet automobila, navodi rusko Ministarstvo odbrane.

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