GRMI I SEVA U ZAPOROŽJU, OSLOBOĐENO NASELJE OMELJNIK: Rusi podelili brutalne snimke borbi - Ukrajinci ne mogu da pobegnu (VIDEO)
ORUŽANE snage Rusije preuzele su kontrolu nad naseljem Omeljnik u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Jedinice grupe trupa ’Istok’ nastavile su napredovanje u dubinu protivničke odbrane i oslobodile naseljeno mesto - navedeno je u saopštenju.
Kako je istaknuto u ministarstvu, tokom borbi ruski vojnici zauzeli su veliki odbrambeni rejon površine veće od 27 kvadratnih kilometara i očistili više od 400 objekata. Kontrola nad selom stvara uslove za dalje ofanzivno napredovanje.
Ruske snage su takođe nanele gubitke Oružanim snagama Ukrajine u blizini Volnjanke i Žute Kruče. U Dnjepropetrovskoj oblasti napale su ukrajinske snage u blizini Kolomijaca, Podgavrilovke i Ivanovke.
Za poslednja 24 časa, u zoni odgovornosti grupe trupa „Istok“, ukrajinska vojska izgubila je više od 165 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i pet automobila, navodi rusko Ministarstvo odbrane.
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