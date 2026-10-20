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DOBICI PREKO NEKONVENCIONALNIH VIDOVA ZARADE Astro savet za utorak, 20. oktobar: Evo koji su znaci pod uticajima trigona sa severnim čvorom

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

20. 10. 2026. u 07:00

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TRIGON koji danas obrazuju Sunce u Vagi i severni Mesečev čvor u Vodoliji, donosi uspeh i finansijske dobitke preko javnih delatnosti, društvenog i političkog angažmana, nekonvencionalnih vidova zarade, internet-trgovine, pravnih pitanja, dužih putovanja, visokog obrazovanja, kontakata i saradnje sa strancima.

ДОБИЦИ ПРЕКО НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИХ ВИДОВА ЗАРАДЕ Астро савет за уторак, 20. октобар: Ево који су знаци под утицајима тригона са северним чвором

Foto: Depositphotos/agsandrew, luismolinero

Dobitke mogu da očekuju rođeni u trećoj dekadi vazdušnih (Blizanci, Vaga, Vodolija) i vatrenih znakova i podznaka (Ovan, Lav, Strelac).

Sa druge strane, izazovni aspekti planeta u fiksnim znacima Merkura u Škorpiji u Marsa u Lavu, upozoravaju na oprez sa finansijama. Mada su mogući neočekivani dobici, isto tako su mogući i vanredni izdaci, kao na klackalici. Zbog pozicije Merkura, planete komunikacija, dan nije povoljan za dogovore, podizanje kredita, kraća putovanja i potpisivanje važnih ugovora.Moguće su rasprave sa braćom, sestrama, rođacima i komšijama. Roditelje očekuju problemi sa decom tinejdžerskog uzrasta.

Znaci na udaru ovih aspekata su Škorpija, Bik, Vodolija i Lav.

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