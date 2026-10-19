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VLAHOVIĆ U CENTRU PAŽNJE: Bešiktaš na teškom gostovanju traži osvetu za prolećni poraz

Olja Mrkić

19. 10. 2026. u 09:56

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Trabzon i Bešiktaš sastaju se u derbiju osmog kola turskog prvenstva, a u centru pažnje biće Dušan Vlahović, koji se posle zdravstvenih problema vraća u tim.

ВЛАХОВИЋ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ: Бешикташ на тешком гостовању тражи освету за пролећни пораз

Credit: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač je ove sezone postigao šest golova na osam utakmica, pa bi njegov povratak mogao da bude važan faktor u jednom od najzahtevnijih gostovanja.

Bešiktaš je posle reprezentativne pauze upisao dve pobede, savladavši Kodžaeli u prvenstvu sa 2:1, a potom i Hofenhajm u Ligi Evrope rezultatom 3:2. Ekipa je pokazala da poseduje veliki ofanzivni potencijal, ali i da protivnicima ostavlja prostor za gol. Vlahović je propustio evropski duel zbog stomačnih tegoba, ali se vratio treninzima i našao na spisku putnika za Trabzon.

Domaćin, koji je osvojio 13 bodova u prvih sedam kola, takođe ima razloga za optimizam. Trabzon je u poslednjem prvenstvenom meču savladao Samsunspor sa 3:0, a prethodno je bio ubedljiv i protiv Galatasaraja, kome je dao četiri gola. Bešiktaš ima dva boda više i želi da nastavi pobednički niz, ali ga čeka protivnik koji ume da iskoristi prednost domaćeg terena.

Vlahovićev nastup od prvog minuta mogao bi da bude jedan od ključnih detalja derbija. Njegova golgeterska forma uliva nadu gostima, ali ostaje da se vidi koliko je spreman posle bolesti.

Očekuje se otvorena utakmica u kojoj bi napadači oba tima mogli da dođu do izražaja, a u prilog tome ide i podatak da je kvota na igru "GG" u padu.

NAŠ TIP: GG (⬇kvota 1,46⬇)

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