VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU: Poljoprivrednicima dizel po 184 dinara do kraja godine

VLADA Srbije produžila je važenje uredbe o ograničenju cena naftnih derivata do 31. decembra 2026. godine, čime je zadržana maksimalna cena evrodizela za registrovana poljoprivredna gazdinstva od 184 dinara po litru, sa PDV-om.

Foto: N.Skenderija

Izmena uredbe stupila je na snagu 17. oktobra, a posebno je značajna za poljoprivrednike tokom jesenjih radova, kada gorivo predstavlja važan trošak proizvodnje.

Povlašćena cena važi samo za gazdinstva koja ispunjavaju propisane uslove, a ne za sve kupce.

Za dizel i benzin BMB 95 u redovnoj prodaji maksimalne cene i dalje se određuju na osnovu prosečne veleprodajne cene, uvećane za 21 dinar, što znači da se one mogu menjati.

(Agronews)