VUČIĆEVA PORUKA: Izađite na izbore, vaš izlazak na glasanje je bolja budućnost za sve

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje na TV Informer.

Foto: Printskrin Informer TV

Ja posebno pozivam ljude mojih godina, nešto mlađe, nešto starije, da budu odlučni u svojoj nameri da izađu na izbore, jer njihov izlazak na izbore je bolja budućnost i za sve đake, studente, za sve one koji dolaze, i oni će imati i bolje školovanje, i bolje studiranje, i sve će im biti neuporedivo lakše. A kakav će rezultat na kraju da bude... izbori postoje zato što se stvari ne rešavaju istraživanjima javnog mnjenja. Tako da, molim ljude da izađu, ali hoću i vama da se zahvalim na tome što ste bili otvoreni, na tome što ste se suprotstavili revoluciji i rušenju Srbije.