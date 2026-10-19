DUHOVNI SVETIONIK IZNAD EGEJSKOG MORA: Hodočašće Svetom Nektariju Eginskom, brzom pomoćniku u srpskim bolnicama i manastirima

KADA se u ranim jutarnjim časovima veliki trajekti otisnu iz atinske luke Pirej i krenu ka Saronskom zalivu, većina putnika na palubi ne razmišlja o klasičnom odmoru.

Foto: Eli Unger/Alamy/Profimedia

Njihov cilj je Egina, ostrvo udaljeno svega 15 nautičkih milja od grčkog kopna, odnosno nekih četrdesetak kilometara jugozapadno od Atine, koje je u poslednjih nekoliko decenija izraslo u jedno od najvažnijih mesta pravoslavnog hodočasničkog turizma na čitavom Mediteranu. Dok se približavaju obali kojom dominiraju zasadi čuvenih eginskih pistaća i karakteristična ostrvska arhitektura, poklonici iz Srbije, Grčke i celog pravoslavnog sveta znaju da stupaju na tlo koje čuva uspomenu na jednog od najvećih svetitelja modernog doba.

Veza između srpskog naroda i ovog egejskog ostrva izuzetno je duboka i zasnovana je na velikom poštovanju svetitelja. Glavni razlog za hiljade pređenih kilometara jeste velelepni manastir Svete Trojice, smešten u unutrašnjosti ostrva, na lokalitetu Ksantos podno istorijske Paleohore. Ovu svetinju je, na temeljima drevnog vizantijskog manastira, počeo da obnavlja sam Sveti Nektarije 1904. godine, u vreme dok je još obavljao dužnost rektora čuvene Rizarijeve bogoslovije u Atini, pre nego što će se nekoliko godina kasnije potpuno povući na ovo blagosloveno ostrvo.

Arhitektura vere pod grčkim suncem

Manastirski kompleks danas predstavlja jedinstven spoj tradicionalnog grčkog monaškog tihovanja i monumentalne savremene arhitekture. Dok se vozilom penjete krivudavim putem iz pravca luke, prvi prizor koji zaustavlja dah jeste nova, grandiozna saborna crkva posvećena Svetom Nektariju, čija su dva visoka zvonika vidljiva iz gotovo svakog ugla ovog dela ostrva. Ovaj velelepni hram, građen u prepoznatljivom neovizantijskom stilu sa moćnom kupolom, svečano je otvoren 1994. godine i zvanično spada među najveće pravoslavne verske objekte na čitavom Balkanu. Prostrana unutrašnjost hrama, sa donjom kriptom i gornjim centralnim delom izlivenim u mermeru, može da primi nekoliko hiljada vernika.

Ipak, prava duhovna tišina krije se u starom, gornjem delu kompleksa, koji odiše autentičnom atmosferom s početka 20. veka. Tamo, pod okriljem starih maslina i borova, stoji skromna manastirska crkva Svete Trojice u kojoj je svetitelj bogoslužio i u kojoj se danas u srebrnom ćivotu čuva glavni deo njegovih svetih i čudotvornih moštiju.

Čudotvorno ulje za bolesne širom sveta Svaki hodočasnik koji kroči na Eginu kući odlazi sa jednim posebnim darom – bočicom manastirskog ulja koje se uzima iz kandila što neprestano gori iznad moštiju Svetog Nektarija. Ovim uljem vernici se pomazuju na čelu u obliku krsta uz izgovaranje molitve, a ono je u pravoslavnom svetu nadaleko poznato po svojoj čudotvornoj isceliteljskoj snazi, posebno kod onkoloških pacijenata. Monahinje u manastiru Svete Trojice svakodnevno, uz duboku molitvu, pakuju hiljade ovih malih bočica. One se kasnije, preko poklonika, prenose preko granica i stižu do onkoloških klinika, bolničkih postelja i domova teško obolelih širom Srbije i sveta. Na taj način ulje donosi svetlost nade u trenucima kada se ljudsko biće suočava sa najtežim medicinskim dijagnozama. Svedočanstva o isceljenjima nakon pomazivanja ovim uljem danas ima na hiljade, a ona se uredno zapisuju u manastirske knjige kao trajni materijalni dokaz svetiteljeve milosti i ljubavi.

Odmah pored je i kuća u kojoj je proveo poslednje godine svog zemaljskog života. U toj kući, pretvorenoj u mali spomen-muzej, sve je ostalo netaknuto i verno sačuvano – njegov skromni radni sto, teološke knjige, jednostavna drvena postelja, pa čak i njegove lične papuče i izbledele mantije. Ovaj oštar kontrast između monumentalnog novog hrama i skromne kelije najbolje oslikava životni put čoveka koji je za života pretrpeo strašne nepravde, progone i nemilosrdne klevete, da bi na kraju bio uzdignut u red najpoštovanijih i najvoljenijih svetitelja čitave hrišćanske vaseljene

Zaštitnik srpskih lekara i pacijenata

Ono što ovo daleko egejsko ostrvo neraskidivo spaja sa našom zemljom jeste snažna institucionalna i duhovna veza, duboko ukorenjena u samom srcu glavnog grada Srbije. Sveti Nektarije Eginski, koji se u čitavom hrišćanskom svetu poštuje kao brzi pomoćnik i zaštitnik obolelih od teških i onkoloških bolesti, zvanična je slava, nebeski pokrovitelj i čuvar Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

Ova duhovna spona ovekovečena je i unutar same bolničke zgrade u Pasterovoj ulici, gde je podignut paraklis (kapela) posvećen upravo ovom eginskom čudotvorcu. Svakog 22. novembra, kada Srpska pravoslavna crkva molitveno proslavlja Svetog Nektarija, povodom zaštitnika ove ustanove, u kapeli se tradicionalno reže slavski kolač i osveštavaju slavski darovi. Svečanom činu, uz visoke crkvene velikodostojnike, redovno prisustvuju lekari, medicinsko osoblje i uprava ustanove, ali i brojni pacijenti koji se ovde nalaze na lečenju. Medicinski radnici i srpski onkolozi često ističu da im upravo Sveti Nektarije pruža neophodnu duhovnu snagu i moralnu podršku u svakodnevnoj, iscrpljujućoj borbi protiv karcinoma. Istovremeno, knjige o njegovom životu i osveštano manastirsko ulje koje redovno stiže sa Egine predstavljaju uzdanje i utehu koja kruži bolničkim sobama, donoseći nadu tamo gde se ljudsko biće suočava sa najvećim životnim iskušenjima.

Fenomen grobnice i svetiteljeve mošti među Srbima

Sveti Nektarije preminuo je 8. novembra 1920. godine od teške bolesti karcinoma u atinskoj bolnici, nakon čega je njegovo telo odmah preneto i sahranjeno na Egini. Od strane Vaseljenske patrijaršije zvanično je pribrojan liku svetitelja 1961. godine. Danas, pored glavnog srebrnog ćivota u velelepnom novom hramu, centralna tačka hodočašća na samom ostrvu jeste njegova prvobitna mermerna grobnica na otvorenom, smeštena pored male kapele i zasenčena krošnjom drveta.

Oko ove eginske grobnice vezuje se jedinstven fenomen koji je zvanično dokumentovan u brojnim crkvenim letopisima i turističkim vodičima širom sveta. Već decenijama, poklonici koji dolaze na ovo mesto praktikuju da naslone uho na tešku mermernu ploču groba. Iz dubine kamena tada se periodično čuje zvuk koji podseća na udaranje pastirskog štapa o tlo ili na ujednačene otkucaje srca. Dok je za pravoslavnu teologiju ovo opipljiv dokaz živog prisustva svetitelja, za novinare i istraživače ova pojava ostaje jedan od najzanimljivijih nerazjašnjenih fenomena moderne hrišćanske baštine.

Međutim, da bi se poklonili ovom velikom čudotvorcu, vernici iz naše zemlje ne moraju uvek da pređu Egejsko more. Duhovni most između Grčke i Srbije učvršćen je činjenicom da se čestice svetih moštiju Svetog Nektarija danas trajno čuvaju u nekoliko značajnih svetinja Srpske pravoslavne crkve, a jedno od najvažnijih mesta poklonjenja nalazi se upravo u prestonici.

Neprocenjivo duhovno blago čuva se u beogradskom manastiru Rakovica. Svete mošti eginskog čudotvorca u ovu svetinju doneo je blaženopočivši patrijarh srpski German sa svog hodočašća na ostrvo Eginu davne 1964. godine. Svake nedelje u manastiru Rakovica služi se akatist Svetom Nektariju, kada se njegove svete mošti svečano iznose vernicima na celivanje i blagoslov. Istovremeno, u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice na Senjaku, verni narod pronalazi utehu i isceljenje pred čudotvornom ikonom Svetog Nektarija Eginskog, koja predstavlja veliko svedočanstvo uslišenih molitava u ovom beogradskom manastiru.

Van glavnog grada, prvi deo moštiju stigao je u Srbiju još daleke 1979. godine u manastir Ćelije kod Valjeva. Danas se velika čestica čuva i u namenski izgrađenom Hramu Svetog Nektarija Eginskog u Valjevu (na ušću Gradca u Kolubaru). Takođe, sveto uzdarje i deo moštiju nalaze se na trajnom čuvanju u čuvenom manastiru Tumane kod Golupca, gde se redovno iznose vernom narodu na celivanje i poklonjenje. Srpski hodočasnici moštima mogu da priđu i u Crkvi Presvete Bogorodice (odnosno manastir Vavedenja ili Gornja crkva) u Sremskim Karlovcima (koja je metoh manastira Hilandara), u Hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici, kao i u Hramu Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kod Jagodine. Sve ove lokacije svedoče o tome da je svetitelj sa Egine postao neizostavan deo srpskog duhovnog prostora.

Trajni duhovni pečat Egine

Kada se u predvečerje sunce lagano spusti iza brda Svetitelja i oboji Egejsko more u purpurne tonove, brod u luci uzima poslednje putnike za povratak na grčko kopno. Većina hodočasnika sa sobom nosi ikone, knjige, osveštano ulje i kesice čuvenih domaćih pistaća, ali najvažniji prtljag sa ovog putovanja ipak ostaje nevidljiv.

Hodočašće Svetom Nektariju Eginskom u novinarskim beležnicama ostaje zabeleženo kao savršen spoj bogate istorije Saronskog zaliva i duboke hrišćanske mistike. Egina iz godine u godinu beleži rekordnu posećenost, potvrđujući da u modernom, užurbanom svetu potreba za duhovnošću, istinskom verom i unutrašnjim mirom ne slabi. Manastir Svetog Nektarija odavno je prevazišao lokalne, pa i nacionalne granice. On je postao zajednička kuća u kojoj hiljade ljudi sa Balkana, a pre svega iz Srbije, pronalaze svoju utehu, nadu i neophodnu snagu za sve buduće životne bitke.

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