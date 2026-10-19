VANREDNE MERE U IZRAELU PRED GLASANJE: Vojnici ostaju u bazama, snage se raspoređuju na više frontova

NAČELNIK Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir naredio je vojsci da podigne nivo pripravnosti pred izbore sledeće nedelje i da otkaže odsustvo vojnika, saopšteno je danas iz njegovog kabineta.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed)

U saopštenju se navodi da je Zamir jutros održao sastanak sa višim oficirima, tokom kojeg je naglasio "da je misija Izraelskih odbrambenih snaga da omoguće da se demokratski izbori održe po planu i bezbedno", prenosi Tajms of Izrael.

Zamir je rekao i da je vojska "u najvišem stanju pripravnosti i da će nastaviti da održava visok nivo budnosti i spremnosti na svim frontovima" u narednom periodu.

On je naredio da se zamrznu odsustva u jedinicama IDF-a počev od četvrtka, 22. oktobra i da se zahteva od vojnika da ostanu u bazi umesto da koriste planirano odsustvo, "u zavisnosti od tekućih procena situacije".

Takođe je naložio vojsci da poveća prisustvo viših oficira u komandnim centrima "kako bi se osigurala operativna spremnost i sposobnost".

Zamir je dodao da će Centralna komanda, koja je odgovorna za Zapadnu obalu, biti pojačana snagama iz štaba Padobranske brigade i dodatnim jedinicama "kako bi se ojačalo raspoređivanje u tom području i povećalo prisustvo na terenu".

Pored toga, Zamir je naredio da se dodatne snage rasporede na druge frontove "u skladu sa operativnim potrebama, u vazduhu, na moru i na kopnu".

IDF su najavile da će sutra početi sa raspoređivanjem najmanje 850 biračkih mesta u vojnim bazama i isturenim položajima širom zemlje i van granica Izraela, koja će biti otvorena do 27. oktobra, kada se u Izraelu održavaju parlamentarni izbori na kojima će građani sa pravom glasa birati 120 poslanika za novi saziv izraelskog parlamenta, Kneseta.

(Tanjug)