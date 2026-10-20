Politika

VUČIĆ VEČERAS U 20 ČASOVA NA RTS 2: Sa Brnabić, Vučevićem, Malim i Marijom Stanković o važnim temama za građane!

T.J.

20. 10. 2026. u 16:58

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, biće večeras gost na RTS 2.

ВУЧИЋ ВЕЧЕРАС У 20 ЧАСОВА НА РТС 2: Са Брнабић, Вучевићем, Малим и Маријом Станковић о важним темама за грађане!

Foto: Printskrin Informer TV

Pored njega, u emisiji će gostovati, Ana Brnabić, Miloš Vučević, Siniša Mali i studentkinja medicine iz Niša, Marija Stanković.

Emisija počinje u 20 časova.

Gostovanje je najavio Vučić tokom razgovora na televiziji Informer, a emisija će trajati 30 minuta.

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