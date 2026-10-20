VUČIĆ VEČERAS U 20 ČASOVA NA RTS 2: Sa Brnabić, Vučevićem, Malim i Marijom Stanković o važnim temama za građane!

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, biće večeras gost na RTS 2.

Foto: Printskrin Informer TV

Pored njega, u emisiji će gostovati, Ana Brnabić, Miloš Vučević, Siniša Mali i studentkinja medicine iz Niša, Marija Stanković.

Emisija počinje u 20 časova.

Gostovanje je najavio Vučić tokom razgovora na televiziji Informer, a emisija će trajati 30 minuta.