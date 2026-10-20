Ko je nova Zvezdina gol-mašina?

Na 10 utakmica ove sezone dao je 16 golova

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Crvena zvezda je kroz istoriju uvek znala da prepozna, izbrusi i na veliku scenu lansira rasnog strelca. Sudeći prema partijama, a pre svega zastrašujućoj statistici, iza južne tribine stadiona „Rajko Mitić” stasava novi fudbalski predator. Njegovo ime je Mihajlo Radović, momak čiji učinak ove sezone ne ostavlja ravnodušnim ni najstrože fudbalske kritičare.

Ono što mladog centarfora izdvaja od vršnjaka jeste surova, gotovo mehanička efikasnost pred protivničkim golom. Podaci specijalizovanog „Transfermarkta” i zvanični zapisnici otkrivaju podatak od kojeg se protivničkim odbranama diže kosa na glavi – Radović je u dosadašnjem toku takmičenja na svega 10 utakmica postigao čak 16 golova za kadetsku selekciju.

Da mu velike utakmice posebno leže dokazao je u derbiju protiv Vojvodine, kojoj je spakovao dva pogotka u mrežu (6:0). Da ne bira protivnike ni status utakmice, potvrdio je i nedavno na prijateljskom odmeravanju snaga sa ekipom Lovćenca – ponovo se dva puta upisao u strelce.

Ipak, za one koji redovno prate Zvezdinu bazu ovo nije grom iz vedra neba. Radović je i prethodne sezone u Kadetskoj ligi Srbije brojao čak do 20.

– Učinak u prethodnoj sezoni mi je bio veoma dobar, a to mi je samo dodatni podstrek da radim što jače – poručio je Radović nedavno, u razgovoru za „Zvezda TV”.

Radovićev fudbalski razvoj nije bio potpuno tipičan, što mu je izgleda dalo dodatnu čvrstinu i fudbalsku glad.

– Počeo sam u škoilici fudbala kod mog tate. Onda sam došao u Zvezdu, ali sam tada igrao samo turnire, nisam bio zvanično registrovan. Nakon toga sam otišao u Vojvodinu, da bih se posle toga ponovo vratio u Crvenu zvezdu. Svakako mi je najlepši ovaj period od proleća pa do danas – evocirao je Radović svoje početke.

Igre i golovi nisu promakli ni stručnom štabu prvog tima crveno-belih, pa je mladi golgeter nagrađen pozivom na pripreme sa najboljom ekipom.

– Nisam očekivao poziv, ali naravno da je velika privilegija. Probaću tu šansu da iskoristim što bolje mogu. Sigurno mi je mnogo lakše što je tu i dosta mojih saigrača iz generacije s kojima sam prošao mlađe kategorije, jer se jako dugo poznajemo – kaže Mihajlo.

Prilagođavanje u svlačionici punoj internacionalaca i prekaljenih veterana prošlo je bezbolno, a jedan čovek je odigrao posebnu ulogu:

– Od starijih igrača najviše me je dočekao Rade Krunić. Rekao mi je samo: „Opusti se”. On ima iza sebe dugi niz godina igranja u evropskom fudbalu, ima ogromno iskustvo i pravi je profesionalac na koga mi mlađi treba da se ugledamo.

Kada je u pitanju napadački zanat i „krađa” fudbalskih trikova, mladi centarfor nema dilemu ko mu je inspiracija:

– Ko mi se fudbalski najviše dopada? Aleksandar Katai! Od njega definitivno može mnogo toga da se nauči.