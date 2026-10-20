Otkriven trenutak kada je Nadal shvatio da je kraj: Zaključao se u kupatilo i nije bio dobro...
Ovo je otkrila njegova supruga
Legendarni španski teniser Rafael Nadal krajem 2024. godine je završio jednu od najblistavijih karijera u istoriji sporta, a u četvorodelnom dokumentarcu koji je objavljen na platformi „Netfliks“, isplivali su do sada nepoznati i izuzetno emotivni detalji o trenutku kada je „Bik sa Majorke“ shvatio da više ne može.
Iako je vlasnik 14 titula na Rolan Garosu tokom čitavog života bio sinonim za ratnika koji nikada ne odustaje, njegovo telo u poslednjoj sezoni jednostavno više nije moglo da izdrži brutalne napore.
Trenutak otrežnjenja dogodio se u julu 2024. godine, nakon finala turnira u švedskom Bastadu, gde je glatko poražen od Nuna Borhesa.
Njegova supruga, Marija Franciska „Ćiska“ Pereljo, iznela je potresno svedočenje o agoniji kroz koju je slavni teniser prošao iza zatvorenih vrata.
– Zaključao se u kupatilo i nije bio dobro. U njegovom DNK je da nastavi da se bori. Ali u tom trenutku, na turniru u Bastadu, on je zaista shvatio da više ne može... da je gotovo. Rekao mi je: „Moram da se povučem“. Više nije prepoznavao sebe na terenu. U tom trenutku je shvatio da jednostavno više nema šta da pruži – otkrila je Ćiska.
Nadal se nedugo zatim pred domaćom publikom na Dejvis kupu u Malagi i definitivno oprostio od profesionalnog igranja.
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