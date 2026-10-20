Pomeraju se četiri utakmice Kupa Srbije, a ovo su novi termini
Najmasovnije domaće takmičenje startuje od šesnaestine finala.
Došlo je vreme da krene i borba za trofej Kupa Srbije, a žrebom koji je održan 12. oktobra određeni su i svi parovi. Prema prvobitnom rasporedu, mečevi su trebali da se odigraju naredne srede, 28. oktobra, ali je došlo do pomeranja četiri meča i to za naredni mesec.
Naime, razlog je što pojedini klubovi moraju prvo da odigraju zaostale duele Superlige. To se odnosi na susret Radničkog i Partizana u Nišu iz četvrte runde, odnosno Radničkog i Železničara u Kragujevcu iz drugog kola. Zbog toga su rukovodioci takmičenja odredili nove termine.
Dakle, utakmica između Budućnosti Krušik i Partizana biće odigrana 4. novembra u Valjevu, dok će se 18. novembra sastati Zemun - Radnički (K), Tekstilac - Železničar i Dubočica - Radnički (N).
Ostali okršaji šesnaestine finala igraće se po prvobitnom planu. Samo će Mačva i Napredak odmeriti snage u utorak, 27. oktobra, a dan kasnije i svi ostali.
RASPORED 1/16 FINALA KUPA SRBIJE
Utorak
Mačva - Napredak 17.30
Sreda
Jedinstvo (K) - Javor 13.00
Teleoptik - Mladost (L) 13.00
Smederevo - TSC 13.00
FAP - Spartak 13.00
OFK Vršac - OFK Beograd 13.00
Grafičar - IMT 13.00
Sloven - Vojvodina 13.00
Borac (Č) - Radnik 16.30
Loznica - Čukarički 16.30
Voždovac - Novi Pazar 16.30
Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00
4. novembar
Budućnost Krušik - Partizan 13.00
18. novembar
Tekstilac - Železničar 13.00
Dubočica - Radnički (N) 16.00
Zemun - Radnički (K) 18.30
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