Pomeraju se četiri utakmice Kupa Srbije, a ovo su novi termini

Najmasovnije domaće takmičenje startuje od šesnaestine finala.

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Došlo je vreme da krene i borba za trofej Kupa Srbije, a žrebom koji je održan 12. oktobra određeni su i svi parovi. Prema prvobitnom rasporedu, mečevi su trebali da se odigraju naredne srede, 28. oktobra, ali je došlo do pomeranja četiri meča i to za naredni mesec.

Naime, razlog je što pojedini klubovi moraju prvo da odigraju zaostale duele Superlige. To se odnosi na susret Radničkog i Partizana u Nišu iz četvrte runde, odnosno Radničkog i Železničara u Kragujevcu iz drugog kola. Zbog toga su rukovodioci takmičenja odredili nove termine.

Dakle, utakmica između Budućnosti Krušik i Partizana biće odigrana 4. novembra u Valjevu, dok će se 18. novembra sastati Zemun - Radnički (K), Tekstilac - Železničar i Dubočica - Radnički (N).

Ostali okršaji šesnaestine finala igraće se po prvobitnom planu. Samo će Mačva i Napredak odmeriti snage u utorak, 27. oktobra, a dan kasnije i svi ostali.

RASPORED 1/16 FINALA KUPA SRBIJE

Utorak

Mačva - Napredak 17.30

Sreda

Jedinstvo (K) - Javor 13.00

Teleoptik - Mladost (L) 13.00

Smederevo - TSC 13.00

FAP - Spartak 13.00

OFK Vršac - OFK Beograd 13.00

Grafičar - IMT 13.00

Sloven - Vojvodina 13.00

Borac (Č) - Radnik 16.30

Loznica - Čukarički 16.30

Voždovac - Novi Pazar 16.30

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00

4. novembar

Budućnost Krušik - Partizan 13.00

18. novembar

Tekstilac - Železničar 13.00

Dubočica - Radnički (N) 16.00

Zemun - Radnički (K) 18.30