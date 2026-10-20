Politika

TO JE TRŽIŠTE Vučić: Moramo da ulažemo u deficitarna zanimanja, pa je logično da su i plate tamo više

В. Н.

20. 10. 2026. u 17:00

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer, obećao je nova ulaganja i povećanje primanja za ljude.

ТО ЈЕ ТРЖИШТЕ Вучић: Морамо да улажемо у дефицитарна занимања, па је логично да су и плате тамо више

Foto: Printskrin Informer TV

- Sve što je deficitarno, morate da reagujete tržišno i da ulažete u to. Kraj priče. Kada vidite da nemate zavarivača, ulažite u zavarivače. I zavarivači danas imaju 1.500 evra platu. A imaće i 2.000. Imaće i 2.500 platu. Kao i vodoinstalateri koji zarađuju ne manje od 2.500. U Beogradu i preko 3.000. Ja sam upoznao čoveka, on je iz italijanskog dela Švajcarske, sedmoro dece ima. Švajcarac. Bio je državni sekretar. Sedmoro dece ima. Dvojica su mu doktori nauka, najveće plate mu imaju autoelektričar i automehaničar, sin. Jeste. I to je tržište - kazao je on.

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