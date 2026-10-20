Motivacije neće nedostajati ni jednima ni drugima: Gosti napadačkim pristupom igri ostavljaju dosta protora pozadi
Stivenidž dočekuje ovaj meč na 12. mestu tabele sa 12 bodova i gol-razlikom 12:10 posle devet odigranih utakmica.
Analiza utakmice Lige jedan Stivenidž - Plimut
Iako je u prethodnom kolu poražen na gostovanju Bredfordu (0:2), na svom terenu pruža dobre partije, što potvrđuju nedavne pobede nad Viganom (1:0) i Lesterom (2:1). Domaćin redovno pronalazi put do mreže pred svojim navijačima, pa će i ovoga puta nastojati da ozbiljno ugrozi protivnički gol.
Plimut igra efikasno ove sezone i zauzima četvrto mesto sa 19 bodova i gol-razlikom 18:14.
Njegov otvoren stil igre donosi mnogo prilika za postizanje golova, ali istovremeno ostavlja dovoljno prostora u odbrani za protivničke napade. Na nedavnim gostovanjima pokazao je zavidnu realizaciju, savladavši Lejton Orijent (2:0) i odigravši efikasan nerešen meč sa Njuportom (2:2).
Stivenidž želi da iskoristi prednost domaćeg terena i približi se vrhu tabele, dok Plimut napadačkim pristupom traži golove, ali protivnicima ostavlja priliku da kazne njegove odbrambene propuste. Sve to najavljuje otvorenu utakmicu sa šansama na obe strane.
NAŠ TIP
Stivenidž taun - Plimut argajl: GG (kvota 1,67)
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