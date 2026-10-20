Ovo je novi selektor Turske: Enfant terrible turskog fudbala, igrao za četiri najveća kluba a u jednom ispisao istoriju

Nije trebalo mnogo Turcima da izaberu nalsednika vinčenca Montele

Tolga Adanali / Zuma Press / Profimedia

Sergen Jalčin imenovan je za novog selektora fudbalske reprezentacije Turske, sa četverogodišnjim ugovorom zamenjujući Vinćenca Montelu koji je dobio otkaz posle očajnih rezultata u Ligi nacija i ispadanja u grupnoj fazi Svetskog prvenstva 2024. godine.

Montela je vodio reprezentaciju od septembra 2023., ostvarivši 21 pobedu, 5 remija i 14 poraza na 40 utakmica. Jalčin je je prihvatio ponudu TFF-a, nakon što su Arda Turan i Abdulah Avdži odbili da preuzmu nacionalni tim.

Ugovor predviđa četiri godine rada, a prvi izazov je meč protiv Belgije 12. novembra u Izmiru, dok tri dana kasnije turci gostuju Francuskojs.

Jalčin je započeo karijeru 2013. sa Gacijantepsporom i tokom poslednjih deset godina vodio je deset turskih klubova. Najveći uspeh ostvario je sa Bešiktašem – u sezoni 2020/21. osvojio je domaću duplu krunu (prvak i kup), postajući prvi igrač u istoriji kluba koji je to uradio i kao igrač i kao trener.

Sa "crnim orlovima" uzeo je ukupno 12 velikih trofeja kao igrač i trener, ali je duplu krunu osvojio i sa Galatasarajem kao igrač, a nastupao je i za Fenerbahče i za Trabzonspor, kao i za još nekoliko timova u Turskoj.

Takođe je trenirao Sivaspor, Kajserispor, Eskišehirspor, Konjaspor, Alanjaspor, Jeni Malatjaspor i Antaljaspor.

Za nacionalni tim odigrao je 37 utakmica i postigao pet golova, učestvovao je na Evropskim prvenstvima 1996. i 2000. godine, a zbog kritika na račun tadašnjeg selektora Mustafe Denizlija (ali i zbog "veselije prirode" i izbegavanja treninga u Bešiktašu) dobio je nadimak Enfant terrible turskog fudbala i privremeno su mu bila zatvorena vrata nacionalnog tima, zbog čega je propustio i naredni mundijal na kome je Turska bez njega i njegove "magične levice" uzela bronzu.

Iako je Jalčin kritikovao Montelu dok je radio kao komentator, turska javnost je delimično reagovala negativno, kritikujući izbor Saveza i navodeći da je on imao loše rezultate u Ligi šampiona.

- Da sam ja na Montelinom mestu, ili da je tu Fatih, ovu ekipu bismo vinuli u nebesa - govorio je Jalčin posle poraza od Paragvaja na Svetskom prvenstvu.

Imajući u vidu s kakvim mladim talentima Turska raspolaže, ne može se poreći da je montela debelo podbacio, čak i u jakoj grupi Lige nacija sa Belgijom, Italijom i Francuskom, a ofijasku na Mundijalu da i ne govorimo.

Nacija sada očekuje od nekadašnjeg nestašnog deteta turskog fudbala da donese stabilnost i povrati rezultate.