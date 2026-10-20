Ovo je novi selektor Turske: Enfant terrible turskog fudbala, igrao za četiri najveća kluba a u jednom ispisao istoriju
Nije trebalo mnogo Turcima da izaberu nalsednika vinčenca Montele
Sergen Jalčin imenovan je za novog selektora fudbalske reprezentacije Turske, sa četverogodišnjim ugovorom zamenjujući Vinćenca Montelu koji je dobio otkaz posle očajnih rezultata u Ligi nacija i ispadanja u grupnoj fazi Svetskog prvenstva 2024. godine.
Montela je vodio reprezentaciju od septembra 2023., ostvarivši 21 pobedu, 5 remija i 14 poraza na 40 utakmica. Jalčin je je prihvatio ponudu TFF-a, nakon što su Arda Turan i Abdulah Avdži odbili da preuzmu nacionalni tim.
Ugovor predviđa četiri godine rada, a prvi izazov je meč protiv Belgije 12. novembra u Izmiru, dok tri dana kasnije turci gostuju Francuskojs.
Jalčin je započeo karijeru 2013. sa Gacijantepsporom i tokom poslednjih deset godina vodio je deset turskih klubova. Najveći uspeh ostvario je sa Bešiktašem – u sezoni 2020/21. osvojio je domaću duplu krunu (prvak i kup), postajući prvi igrač u istoriji kluba koji je to uradio i kao igrač i kao trener.
Sa "crnim orlovima" uzeo je ukupno 12 velikih trofeja kao igrač i trener, ali je duplu krunu osvojio i sa Galatasarajem kao igrač, a nastupao je i za Fenerbahče i za Trabzonspor, kao i za još nekoliko timova u Turskoj.
Takođe je trenirao Sivaspor, Kajserispor, Eskišehirspor, Konjaspor, Alanjaspor, Jeni Malatjaspor i Antaljaspor.
Za nacionalni tim odigrao je 37 utakmica i postigao pet golova, učestvovao je na Evropskim prvenstvima 1996. i 2000. godine, a zbog kritika na račun tadašnjeg selektora Mustafe Denizlija (ali i zbog "veselije prirode" i izbegavanja treninga u Bešiktašu) dobio je nadimak Enfant terrible turskog fudbala i privremeno su mu bila zatvorena vrata nacionalnog tima, zbog čega je propustio i naredni mundijal na kome je Turska bez njega i njegove "magične levice" uzela bronzu.
Iako je Jalčin kritikovao Montelu dok je radio kao komentator, turska javnost je delimično reagovala negativno, kritikujući izbor Saveza i navodeći da je on imao loše rezultate u Ligi šampiona.
- Da sam ja na Montelinom mestu, ili da je tu Fatih, ovu ekipu bismo vinuli u nebesa - govorio je Jalčin posle poraza od Paragvaja na Svetskom prvenstvu.
Imajući u vidu s kakvim mladim talentima Turska raspolaže, ne može se poreći da je montela debelo podbacio, čak i u jakoj grupi Lige nacija sa Belgijom, Italijom i Francuskom, a ofijasku na Mundijalu da i ne govorimo.
Nacija sada očekuje od nekadašnjeg nestašnog deteta turskog fudbala da donese stabilnost i povrati rezultate.
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