VREME JE ZA SLAVLJE: Rukometaši Partizana u sredu u petom kolu grupe A Lige šampiona dočekuju portugalski Porto

VREME je da crno-beli odbraduju svoje navijače i u Ligi šampiona. Rukometaši Partizana u sredu (18.45) u petom kolu grupe A u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuju Porto sa verom da mogu da ostvare prvu pobedu u elitnom takmičenju.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Beograđanima su od Portugalaca u prvom meču izgubili sa 32:28 i zbog toga jure pobede sa više od četiri gola razlike, koja bi im donela treće mesto u grupi i nešto lakšeg rivala u Ligi Evrope. Naime, Vesprem i Fikse Berlin nastavljaju borbu u Ligi šampiona, a crno-beli i Porto se sele u drugi po jačini evropski kup.

- Borićemo se da pobedimo Porto. Mislim da smo sve bolji i bolji. Igrali smo dobro u Vespremu, ali smo grešili u fazi napada, nismo iskoristili šuteve jedan na jedan sa golmanom i to je uticalo na rezultat. Osećam da smo kao tim sve bolji, ali bolja realizacija je ključ za pobedu. U prvom meču sa Vespremom njihov golman je imao 24 odbrane, u drugom 18. Ne smemo to da dozvolimo. Da bismo pobedili u Ligi šampiona moramo bolje da koristimo svoje šanse - ističe strateg šampiona Srbije Raul Gonzales.

Crno-beli očekuju da verni navijače ispune nekadašnji Pionir i da uz njihovu pomoć nadigraju Porto.

- Moramo da izađemo na teren spremni da pobedimo. Napredak postoji, utakmica u Vespremu je stvarno izgledala bolje sa naše strane. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu, imali smo dobru pripremu i u domaćoj ligi. Voleo bih da bude puniji Pionir i bolja atmosfera, da nas povuče i nadam se da će ljudi prepoznati ono što mi ovde radimo, koliko se zalažemo za grb Partizana. Porto je jaka evropska ekipa, ali naše je da odigramo najbolje moguće i pobedimo - naglašava levo krilo Mladen Šotić.

Miloš Kos je svestan da moraju da budu efikasniji u napadu:

- Porto je jako ozbiljna ekipa. Odigrali su odlično sa Berlinom prošle nedelje, bilo je vrlo tesno. Očekujem pravu mušku utakmicu. Može se reći da su oni ekipa koja nama "leži" i mislim da je vreme da upišemo prvi trijumf i što spremniji dočekamo poslednji meč grupne faze, kada igramo sa Berlinom u gostima. Napredujemo korak po korak. Moramo još da popravimo trčanje i način na koji rešavamo situacije jedan na jedan sa golmanom, da poboljšamo efikasnost u fazi napada.

Deca mlađa od sedam godina ne plaćaju ulaz, a klub je posebno obezbedio besplatne karte za mlađe kategorije klubova širom Srbije, koji su izrazili želju da organizovano dođu i prate Partizanove utakmice u najelitnijem evropskom takmičenju.

Besplatno za decu

DECA mlađa od sedam godina ne plaćaju ulaz, a klub je posebno obezbedio besplatne karte za mlađe kategorije klubova širom Srbije, koji su izrazili želju da organizovano dođu i prate Partizanove utakmice u najelitnijem evropskom takmičenju.

Grupa A

PETO kolo grupe A Lige šampiona za rukometaše, sreda: Partizan - Porto (18.45), Vesprem - Fikse Berlin (18.45).

TABELA: Vesprem 8, Fikse Berlin 6, Porto 2, Partizan 0 bodova.