STIGLE VELIKE VESTI: Mihael Šumaher nije prikovan za krevet! Nalazi se na egzotičnoj destinaciji!

MIHAEL Šumaher je pre nešto više od 12 godina, 29. decembra 2013, doživeo veliku nesreću, a nakon što je nedavno u javnost isplivao detalj koji je rastužio sve poklonike čuvenog "Šumija", iz njegove porodice stiže i lepa vest.

"Britanski Dejli mejl objavio je najnovije informacije o zdravstvenom stanju Mihaela Šumahera, sedmostrukog svjetskog prvaka u Formuli 1, koji je pre više od 12 godina teško povređen tokom skijanja u francuskim Alpima.

Legendarni Nemac trenutno se nalazi na luksuznom imanju Las Brisas na Majorci, vrednom više od 30 miliona evra.

Prema informacijama novinara pomenutog medija koji je posetio imanje, Šumaher nije prikovan za krevet.

Ipak, 57-godišnji vozač ne može da hoda, te ga tim medicinskih sestara i terapeuta svakodnevno prevozi po vili u invalidskim kolicima, u okviru nege koja traje 24 sata dnevno i košta desetine hiljada evra sedmično.

Porodica Šumahera, posebno supruga Korin, dugo je čuvala informacije o njegovom stanju, a posete su dozvoljene samo uskom krugu ljudi.

Godinama su kružile razne spekulacije o njegovom zdravlju, ali porodica nikada nije javno komentarisala situaciju.

Mihael Šumaher - povreda, oporavak i kako je sada?

Podsetimo, Mihael Šumaher je teško povređen usled pada na skijanju na francuskim Alpima.

Tada je upao u komu, usled ozbiljnih povreda glave, a onda je hitno prebačen u bolnicu. Posle tamošnjeg ukazivanja osnovne pomoći, prevežen je u porodičnu vilu gde je, daleko od očiju javnosti, godinama lečen a da niko izvan porodice i lekara, zapravo, nije znao u kom je tačno stanju.

Ali, vesti o njemu uspevaju da dođu do javnosti.

Posledu "pravu" od njih "lansirao" je Šumijev brat, Ralf. I, nije bila nimalo lepa.

- Nažalost, Mihael neće nikada u potpunosti da se oporavi. Nikada više neće moći da živi život kao nekada, iako je medicina veoma napredovala - započeo je mlađi brat slavnog vozača na godišnjicu tragedije, pa, zastavši na kratko, nastavio:

- Nedostaje mi onaj stari Mihael... Život ponekad nije fer. Eto, Mihael je često imao sreće u životu, ali dogodio se onaj tragični incident...

A onda i -

Najnovija vest o zdravstvenom stanju Šumija

Ona glasi:

Legenda Formule 1 Mihael Šumaher više nije u stanju da komunicira verbalno, rekao je nemački novinar Feliks Gorner, blizak porodici sedmostrukog svetskog šampiona.

- On je osoba kojoj je potrebna nega, zavisi od svojih staratelja, i ne može da se izrazi jezikom, to je veoma tužna situacija - dodao je on.

Michael Schumacher "can no longer express himself through language," according to one well-placed insider.



Felix Gorner, a reporter for the German broadcaster RTL, covered the seven time world champion's career intimately, and claims to know what his publicly-secret health… pic.twitter.com/ZhwruKyMQT — Motorsport Reports (@MotorsportRprts) March 26, 2025

Gorner je rekao da “najviše 20 osoba“ ima pristup Šumaheru (57), o kojem supruga Korina i tim lekara vode računa, prenosi AGI.

