Fudbal

Tenis ovo ne pamti: Izbačen sa turnira, pa vraćen! "Laki luzer" pobedio istog rivala koji ga je eliminisao!

С. С.

20. 10. 2026. u 18:25

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Situacija kakva nikad nije viđena u "belom sportu".

Тенис ово не памти: Избачен са турнира, па враћен! Лаки лузер победио истог ривала који га је елиминисао!

Photo: Nerijus Liobe / Panthermedia / Profimedia

Situacija za rubriku "verovali ili ne", dogodila se na čelendžeru u Lisabonu, kada je tenis doživeo nešto što nikad pre nije.

Preciznije, Patrik Šen iz Švajcarske (343. na ATP listi) igrao je protiv Svjatoslava Gulina iz Rusije, 545. igračem planete u drugoj rundi kvalifikacija. Kako se i očekivalo prema ATP listi, Šen je bio poprilično ubedljiv i slavio rezultatom 2:0 (po setovima 6:0, 6:3).

Posle toga je Gulin bio "laki luzer" i dobio specijalnu pozivnicu da se ipak vrati. A, onda je u prvom kolu naleteo upravo na Šena. Ovog puta smo gledali sasvim drugačiji rasplet, a ruski teniser je slavio sa neverovatnih i ubedljivih 2:0, prepustivši samo dva gema rivalu (6:1, 6:1).

Naime, ruski as je napravo čak pet brejkova, kao i njegov protivnik dan ranije, ali mu on čak nije ni dozvolio brejk loptu "u revanšu".

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