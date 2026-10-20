Tenis ovo ne pamti: Izbačen sa turnira, pa vraćen! "Laki luzer" pobedio istog rivala koji ga je eliminisao!

Situacija kakva nikad nije viđena u "belom sportu".

Photo: Nerijus Liobe / Panthermedia / Profimedia

Situacija za rubriku "verovali ili ne", dogodila se na čelendžeru u Lisabonu, kada je tenis doživeo nešto što nikad pre nije.

Preciznije, Patrik Šen iz Švajcarske (343. na ATP listi) igrao je protiv Svjatoslava Gulina iz Rusije, 545. igračem planete u drugoj rundi kvalifikacija. Kako se i očekivalo prema ATP listi, Šen je bio poprilično ubedljiv i slavio rezultatom 2:0 (po setovima 6:0, 6:3).

El ruso Svyatoslav Gulin (545 ATP) aplastó al suizo Patrick Schoen (343 ATP), por doble 6-1, para acceder a la segunda ronda del Challenger de Lisboa🇵🇹. El jugador de 23 años, que ingresó al main draw como Lucky Loser, espera por Andrej Martin🇸🇰 o Tiago Torres🇵🇹 en 2da. https://t.co/yt81APESGb — Tennis Info 24/7 (@Tenisinfo247) October 20, 2026

Posle toga je Gulin bio "laki luzer" i dobio specijalnu pozivnicu da se ipak vrati. A, onda je u prvom kolu naleteo upravo na Šena. Ovog puta smo gledali sasvim drugačiji rasplet, a ruski teniser je slavio sa neverovatnih i ubedljivih 2:0, prepustivši samo dva gema rivalu (6:1, 6:1).

Naime, ruski as je napravo čak pet brejkova, kao i njegov protivnik dan ranije, ali mu on čak nije ni dozvolio brejk loptu "u revanšu".

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