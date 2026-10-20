Tenis ovo ne pamti: Izbačen sa turnira, pa vraćen! "Laki luzer" pobedio istog rivala koji ga je eliminisao!
Situacija kakva nikad nije viđena u "belom sportu".
Situacija za rubriku "verovali ili ne", dogodila se na čelendžeru u Lisabonu, kada je tenis doživeo nešto što nikad pre nije.
Preciznije, Patrik Šen iz Švajcarske (343. na ATP listi) igrao je protiv Svjatoslava Gulina iz Rusije, 545. igračem planete u drugoj rundi kvalifikacija. Kako se i očekivalo prema ATP listi, Šen je bio poprilično ubedljiv i slavio rezultatom 2:0 (po setovima 6:0, 6:3).
Posle toga je Gulin bio "laki luzer" i dobio specijalnu pozivnicu da se ipak vrati. A, onda je u prvom kolu naleteo upravo na Šena. Ovog puta smo gledali sasvim drugačiji rasplet, a ruski teniser je slavio sa neverovatnih i ubedljivih 2:0, prepustivši samo dva gema rivalu (6:1, 6:1).
Naime, ruski as je napravo čak pet brejkova, kao i njegov protivnik dan ranije, ali mu on čak nije ni dozvolio brejk loptu "u revanšu".
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