ZAGREVANJE ZA LIGU ŠAMPIONA: Vaterpolisti Radničkog u petak u Regionalnoj ligi dočekuju igrače podgodičke Budućnosti
VATERPOLISTI Radničkog igraju svaki drugi dan u Regionalnoj ligi. Kragujevčani posle duela sa hercegnovskim Jdranom u petak (20.00) igraju sa ekipom Budućnosti. Biće to i generalna proba pred start u Ligi šampiona, gde u utorak, 6. oktobra u prvom kolu grupe B gostuju Oradei.
- Nama je u prvom delu sezone glavni cilj Liga šampiona, tako da smo i samu formu tempiralu za početak tog takmičenja. Još izlazimo iz pripremnog perioda, pa je umor osetan...Budućnost je znatno kvalitetnija nego u prošloj sezoni, što je sjajna stvar za naš sport. Oni su spoj mladosti i iskustva, nikako nisu za potcenjivanja - ističe za sajt Radničkog Viktor Rašović.
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