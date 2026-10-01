Politika

VUČIĆ OBJAVIO HIT SCENU SA ISTOKA SRBIJE: Neko se uvek javi baš kad krenemo da snimamo (VIDEO)

В. Н.

01. 10. 2026. u 10:18

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i današnji dan će provesti obilazeći Srbiju i razgovarajući sa narodom.

ВУЧИЋ ОБЈАВИО ХИТ СЦЕНУ СА ИСТОКА СРБИЈЕ: Неко се увек јави баш кад кренемо да снимамо (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Instagrama/avucic

Vučić je objavio novi video na Instagramu.

- Najava ne uspe uvek iz prvog pokušaja, neko se uvek javi baš kad krenemo da snimamo - stoji u objavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U objavljenom videu može se videti Vučić, koji dok priča u pozadini ga pozdravlja traktorista sa "zdravo, gopsodine Vučiću".

Vučić je prethodno objavio snimak susreta sa građanima i poručio da su mu ti susreti najlepši deo dana, kao i osmesu koji ostaju.

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