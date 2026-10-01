VUČIĆ OBJAVIO HIT SCENU SA ISTOKA SRBIJE: Neko se uvek javi baš kad krenemo da snimamo (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i današnji dan će provesti obilazeći Srbiju i razgovarajući sa narodom.

Foto: Printskrin/ Instagrama/avucic

Vučić je objavio novi video na Instagramu.

- Najava ne uspe uvek iz prvog pokušaja, neko se uvek javi baš kad krenemo da snimamo - stoji u objavi.



U objavljenom videu može se videti Vučić, koji dok priča u pozadini ga pozdravlja traktorista sa "zdravo, gopsodine Vučiću".

Vučić je prethodno objavio snimak susreta sa građanima i poručio da su mu ti susreti najlepši deo dana, kao i osmesu koji ostaju.