OVO NEĆE NA DOBRO IZAĆI: Ukrajina upotrebila ozloglašenu tehnologiju protiv Rusije
ORUŽANE snage Ukrajine (OSU) upotrebile su protiv ruskih trupa ozloglašeni oklopni transporter „Bukefal”, saopštilo je novinarima Ministarstvo odbrane Rusije.
Ukrajinski oklopni transporteri „Bukefal” bili su na meti kritika zbog velike stope nedostataka u fabrici u kojoj su se proizvodili. Kao rezultat toga, oprema koju je Kijev izvozio stekla je lošu reputaciju. Konkretno, iračke trupe koje su kupile ove transportere podnele su brojne zahteve za zamenu, a neka vozila su jednostavno vraćena u Ukrajinu. Nezadovoljstvo vozilima izrazile su i iračke i indonežanske trupe, tvrdeći da su ona jednostavno nepogodna za upotrebu.
Ministarstvo odbrane je preciziralo da su pripadnici Južne grupe snaga uspeli da unište tu ozloglašenu opremu. Pored oklopnog transportera, ukrajinske snage su izgubile i 16 drugih vozila.
Prethodno su Oružane snage Ukrajine protiv ruskih vojnika upotrebile oklopno borbeno vozilo „Senator” kanadske proizvodnje, koje su analitičari nazvali „vozilom apokalipse”. Vozilo je taj nadimak dobilo zbog svog autonomnog sistema za ventilaciju i gašenje požara, koji mu omogućava delovanje u zonama nuklearne ili hemijske kontaminacije, štiteći posadu od štetnih uticaja.
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