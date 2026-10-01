SEDAM AMERIČKIH DRŽAVA UDARILO NA TRAMPA: Zgroženi smo! - Evo zbog čega je "pala" tužba

KALIFORNIJA i šest drugih američkih država podnele su tužbu protiv administracije predsednika Donalda Trampa, optužujući je da je uskratila sredstva koja je odobrio Kongres, uključujući oko 810 miliona dolara koje je Bela kuća pokušala da poništi pre kraja fiskalne godine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Prošle nedelje, Tramp je pokušao jednostrano da uskrati sredstva koja je odobrio Kongres za trošenje imigracije, rasnih pitanja i obrazovanja.

Tužba predstavlja novi pravni spor o ograničenjima predsedničkih ovlašćenja kada je u pitanju trošenje javnog novca.

„Zgroženi smo“

Trampov potez da zatraži od Kongresa da uskrati sredstva tako blizu kraja fiskalne godine, kako bi zakonodavcima dao dovoljno vremena za delovanje, izazvao je kritike obe strane, a kritičari su ga opisali kao pokušaj zaobilaženja ustavnih ovlašćenja Kongresa nad federalnom potrošnjom.

Tužba, podneta okružnom sudu u Kaliforniji, a koju vodi generalni tužilac Kalifornije Rob Bont, tvrdi da odbijanje administracije da potroši namenjeni novac krši podelu vlasti i druge odredbe ustava.

- I dalje smo užasnuti očiglednim nepoštovanjem predsednika Trampa prema osnovnom ustavnom okviru naše vlade. Samo zato što se predsedniku ne sviđa program, to ne znači da može da ga uskrati za finansiranje - rekao je Bonta u saopštenju.

Ustav daje Kongresu ovlašćenje da troši javna sredstva, ali je Bela kuća prošle nedelje saopštila da programi koje oni finansiraju podstiču ilegalnu imigraciju, rasne tenzije i nepotrebne strahove za životnu sredinu.

Države, u međuvremenu, u svojoj tužbi tvrde da napori Trampove administracije da uskrati federalna sredstva potkopavaju ekskluzivna prava Kongresa da upravlja federalnim budžetom.

(Indeks.hr)

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