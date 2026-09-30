Fudbal

Problem za Brazil i Barselonu: Rafinja zbog povrede napustio reprezentaciju

Танјуг

30. 09. 2026. u 22:30

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VELIKI problem zadesio je Brazil tokom reprezentativne akcije.

Проблем за Бразил и Барселону: Рафиња због повреде напустио репрезентацију

FOTO: Sports Press Ph / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaler Barselone Rafinja napustio je napustio je nacionalnu selekciju i vratiće se u klub, saopštio je ove srede Fudbalski savez Brazila.

Jedan od najboljih igrača sveta je u utorak zamenjen na poluvremenu prijateljske utakmice protiv Australije nakon što je osetio bol u desnoj butini.

On je letos imao problema sa desnom butinom zbog čega nije igrao na tri utakmice tokom Svetskog prvenstva.

- Odluka da se vrati u Barselonu na lečenje se smatra merom predostrožnosti kako bi se izbegli rizici - naveo je Fudbalski savez Brazila.

Fudbaleri Brazila igraće 3. oktobra prijateljski meč protiv Indije u Kalkuti. 

Rafinja je fantastično otvorio sezonu, odigrao je za Katalonce ukupno osam utakmica i ima učinak od 14 golova i tri asistencije.

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