Problem za Brazil i Barselonu: Rafinja zbog povrede napustio reprezentaciju

VELIKI problem zadesio je Brazil tokom reprezentativne akcije.

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Fudbaler Barselone Rafinja napustio je napustio je nacionalnu selekciju i vratiće se u klub, saopštio je ove srede Fudbalski savez Brazila.

Jedan od najboljih igrača sveta je u utorak zamenjen na poluvremenu prijateljske utakmice protiv Australije nakon što je osetio bol u desnoj butini.

On je letos imao problema sa desnom butinom zbog čega nije igrao na tri utakmice tokom Svetskog prvenstva.

- Odluka da se vrati u Barselonu na lečenje se smatra merom predostrožnosti kako bi se izbegli rizici - naveo je Fudbalski savez Brazila.

Fudbaleri Brazila igraće 3. oktobra prijateljski meč protiv Indije u Kalkuti.

Rafinja je fantastično otvorio sezonu, odigrao je za Katalonce ukupno osam utakmica i ima učinak od 14 golova i tri asistencije.

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