Košarka

Prva pobeda Dušana Alimpijevića sa Bešiktašom u Evroligi!

Filip Milošević

30. 09. 2026. u 22:38

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Košarkaši Bešiktaša ubedljivo su večeras savladali kao gosti Makabi u Beogradu rezultatom 109:93 i tako ostvarili prvu pobedu po povratku u Evroligu.

Прва победа Душана Алимпијевића са Бешикташом у Евролиги!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bešiktaš je od samog početka nametnuo svoj ritam i prvu četvrtinu završio sa osam poena prednosti. Do poluvremena domaći tim je uspeo da spusti na šest poena zaostatka.

Ipak u trećoj deonici, izabranici Alimpijevića  otišli su čak i na 16 poena prednosti.

Makabi je pokušao da se vrati u meč, ali Bešiktaš nije dozvolio preokret. Turska ekipa je mirno privela susret kraju i stigla do velikog trijumfa.

Bešiktaš sad ima skor 1-1, dok je Makabi otvorio sezonu sa dva poraza. 

Skoti Vilbekin i Entoni Braun su sa po 20 poena predvodili ekipu trenera Dušana Alimpijevića ka pobedi u dvorani "Aleksandar Nikolić", Devon Dotson je dao 17, a Konor Morgan 13 poena.

Bonzi Kolson je bio najefikasniji u Makabiju sa 17 poena, Džimi Klark je dao 15.

 

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