Kraj blistave karijere: Legendarni Japanac "svirao kraj"

Japanski teniser Kei Nišikori završio je igračku karijeru, pošto je danas poražen od Amerikanca Frensisa Tijafoa rezultatom 6:4, 6:4 u prvom kolu ATP turnira u Tokiju.

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Nišikori (36) je tokom igračke karijere osvojio 12 titula, a najbolji plasman mu je četvrto mesto na ATP listi.

Japanski teniser je igrao finale US opena 2014. godine, takođe je osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Žaneiru.

Organizatori takmičenja su nakon meča prikazali poruke koje je Nišikori dobio od mnogih tenisera, uključujući Novaka Đokovića, Karlosa Alkaraza i Endija Mareja.

- Imali smo sjajne duele na grend slem turnirima, kao i na drugim takmičenjima širom sveta. Tvoja istrajnost i borbeni duh, to što si se uvek vraćao nakon svih problema sa telom, povreda i svega sa čime si se suočavao - zaista su za svaku pohvalu i divljenje. Veoma mi je drago što karijeru završavaš u svom gradu, u svojoj zemlji, pred svojim narodom. Definitivno ćeš dobiti ispraćaj i aplauz koje apsolutno zaslužuješ. Želim ti sve najbolje u penziji, Kei - poručio je Đoković.

Nišikori je imao probleme sa povredama poslednjih godina, ali svima će ostati u lepom sećanju i sigurno je da će ostati zapamćen kao najbolji japanski teniser svih vremena.