REPREZENTATIVAC SRBIJE ZATEČEN! Izbačen sa spiska, pa otvorio dušu o Veljku Paunoviću
ZVAO je Veljko Paunović mnoge, ali ne i njega...
Bivši vezista Crvene zvezde Uroš Račić ostao je zatečen činjenicom da se u poslednje vreme ne nalazi na spisku selektora nacionalnog tima.
Fudbaler je u emisiji „Linked“ na televiziji „Arena Esport“ otvoreno progovorio o situaciji koja je šokirala sportsku javnost.
Iako je igranje na Svetskom prvenstvu izdvojio kao najvažniji trenutak u dosadašnjoj karijeri, Račić je priznao da je svestan da trenutno nije u planovima stručnog štaba
- Reprezentaciju uvek smatram nečim posebnim; svaki poziv i svaka prijateljska utakmica su priča za sebe. Radujem se svakom pozivu. U poslednje vreme nisam bio u planovima, a drugi znaju razloge za to. Ne prestajem da se borim i verujem da ima mesta za mene. Sada sam u najboljim fudbalskim godinama, tako da, ako nastavim sa dobrim igrama, verujem da ću imati još nastupa za reprezentaciju - iskren je bio Račić.
Najveći šok i misteriju izazvalo je njegovo priznanje o odnosu sa aktuelnim selektorom Veljkom Paunovićem. Račić je otkrio da su razgovarali, ali da se zapravo nikada u životu nisu lično upoznali!
- Što se tiče trenera Paunovića, nisam imao priliku da ga upoznam lično. Razgovarali smo. Iz nekog razloga, nisam dobio poziv u reprezentaciju, ali naši odnosi su u redu i videćemo šta budućnost nosi - zagonetno je zaključio bivši as crveno-belih.
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