Supruga Luke Vildoze šokirala zvezdaše: "Navijam za Partizan"!
Iako je igračku karijeru provela u redovima crveno-belih odbojkašica.
Partizan je nastavio sa sjajnim partijama u Evroligi, pa je posle Olimpije Milano savladao i Pariz u francuskoj prestonici.
Uz najefikasnijeg aktera Karlika Džonsa, ogroman doprinos dao je i Luka Vildoza, koji je meč završio sa 16 poena.
Mnogo pompe izazvao je dolazak Argentinca u klub iz Humske, iako se na srpskim terenima proslavio igrama u dresu večitog rivala Zvezde.
Razlog tome bila je bivša odbojkašica Milica Tasić Vildoza, osvedočena navijačica crveno-belih, s kojom se Luka oženio prošle godine. Kako bi bio bliži porodici, Vildoza je odlučio da prihvati poziv Partizana i pređe u tim Đoana Penjaroje.
U međuvremenu, Luka i Milica su postali roditelji dečaka koji se zove Teo, a Srpkinja je tokom gostovanja u podkastu "STUDIObroadcast" pričala o "prelasku" sa crveno-belog navijanja za crno-belu porodicu.
- Donekle razumem ljude, ali s druge strane, bila je opcija da ode negde daleko od moje porodice ili da bude blizu, da budemo sa svojom, našom porodicom, gde imamo pomoć. Imamo malu bebu, a u početku je pomoć najpotrebnija. To je bilo najlogičnije rešenje. Svako ko se malo razume i razume tu priču, razumeće. - počela je Milica.
Priznala je da nikad nije mrzela Partizan, iako je igrala za večitog rivala.
- Ja sam u porodici, otkako sam bila mala, imala podeljenu stranu: Partizan i Zvezda, i to se uvek znalo. Kod mene nije bilo mržnje ni prema jednom klubu. Sada ću pratiti i podržavati svog muža i to je to. Nisam to tako gledala, doživljavala sam da idem u Beograd, kod svoje porodice. Njemu je fantastično za sada, tako da stvarno nemam neko specijalno mišljenje o tome.
Malo je i iznenadila izjavom da trenutno navija za Partizan.
- Znaš kako, jeste, Zvezda će imati jedan deo u mom srcu, ali ja sada podržavam sto posto svog supruga. Tako je za sada.
Usledilo je objašnjenje njenog odnos prema crno-belima.
- Mene Partizan najviše asocira na mog pokojnog deku, koji je navijao za Partizan. Kao malu me je vodio na JNA na fudbalske utakmice i meni je sve to poznato. Znam Partizanove pesme, meni je sve to normalno. Ja sam dete iz Beograda, nekako nikada nisam imala mržnju. Ne razumem kada se ljudi uhvate za nešto. S jedne strane kapiram, ali moj suprug je profesionalac, on je ovde došao, on to tako gleda.
Ništa ne zamera svom suprugu, naprotiv, razume njegovu odluku oko prelaska u Partizan.
- Svi ljudi koji su upućeni znaju da će dati sve od sebe svakako, gde god da igra. Sad smo ovde i jako smo zadovoljni - zaključila je Milica Tasić Vildoza.
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