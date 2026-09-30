KINDER BUENO TORTA: Neodoljiva kremasta poslastica
Ako volite kombinaciju bele čokolade, lešnika i čokoladnog krema, ova torta će vas sigurno osvojiti već na prvi zalogaj. Bogata je, kremasta i raskošna, a svaki njen sloj donosi poseban ukus.
Za beli fil:
- 450 gr bele čokolade
- 250 ml slatke pavlake
- 200 gr krem sira
- 6 Kinder Bueno čokoladica
Za kore – pripremiti 4 kore:
- 4 belanca
- 4 kašike šećera
- 1 kašika brašna tip 400
- 4 kašike mlevenih, pečenih lešnika
Za čokoladni fil:
- 16 žumanaca
- 16 kašika šećera
- 2 pudinga od čokolade (po 80 g)
- 800 ml mleka
- 200 gr čokolade
- 220 gr maslaca, sobne temperature
Za slaganje:
- 3 kašike nutele ili drugog čokoladnog krema
Priprema
Beli fil:
Slatku pavlaku zagrejte u šerpi, vodeći računa da ne provri. Belu čokoladu sitno iseckajte, prelijte zagrejanom pavlakom i mešajte dok se potpuno ne otopi. Ostavite da se smesa ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim je stavite u frižider najmanje 6 sati, najbolje preko noći. Ohlađenu smesu umutite mikserom, dodajte krem sir i kratko sve sjedinite. Na kraju ručno umešajte sitno iseckane Kinder Bueno čokoladice.
Kore:
Belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte brašno i mlevene pečene lešnike, pa lagano promešajte. Smesu rasporedite u kalup prečnika 22 cm i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 15 minuta. Na isti način pripremite ukupno četiri kore.
Čokoladni fil:
Mleko stavite da provri. Žumanca umutite sa šećerom i praškom za puding, pa postepeno dodajte u vrelo mleko. Kuvajte uz stalno mešanje dok se fil ne zgusne. U vruć fil dodajte čokoladu izlomljenu na kockice i mešajte dok se potpuno ne otopi. Pokrijte folijom i ostavite da se fil potpuno ohladi. Maslac sobne temperature umutite, pa mu postepeno dodajte ohlađeni čokoladni fil. Sve dobro umutite dok ne dobijete glatku i kremastu smesu.
Slaganje torte
Prvu koru premažite nutelom ili drugim čokoladnim kremom. Preko nanesite deo belog fila, a zatim deo čokoladnog fila.
Poklopite drugom korom i ponovite postupak. Isto uradite i sa trećom korom. Na vrh stavite četvrtu koru, koju ne filujete.
Prijatno!
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