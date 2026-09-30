KINDER BUENO TORTA: Neodoljiva kremasta poslastica

Ako volite kombinaciju bele čokolade, lešnika i čokoladnog krema, ova torta će vas sigurno osvojiti već na prvi zalogaj. Bogata je, kremasta i raskošna, a svaki njen sloj donosi poseban ukus.

FOTO: Novosti





Za beli fil:

450 gr bele čokolade

250 ml slatke pavlake

200 gr krem sira

6 Kinder Bueno čokoladica

Za kore – pripremiti 4 kore:

4 belanca

4 kašike šećera

1 kašika brašna tip 400

4 kašike mlevenih, pečenih lešnika

Za čokoladni fil:

16 žumanaca

16 kašika šećera

2 pudinga od čokolade (po 80 g)

800 ml mleka

200 gr čokolade

220 gr maslaca, sobne temperature

Za slaganje:

3 kašike nutele ili drugog čokoladnog krema

Priprema

Beli fil:

Slatku pavlaku zagrejte u šerpi, vodeći računa da ne provri. Belu čokoladu sitno iseckajte, prelijte zagrejanom pavlakom i mešajte dok se potpuno ne otopi. Ostavite da se smesa ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim je stavite u frižider najmanje 6 sati, najbolje preko noći. Ohlađenu smesu umutite mikserom, dodajte krem sir i kratko sve sjedinite. Na kraju ručno umešajte sitno iseckane Kinder Bueno čokoladice.

Kore:

Belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte brašno i mlevene pečene lešnike, pa lagano promešajte. Smesu rasporedite u kalup prečnika 22 cm i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 15 minuta. Na isti način pripremite ukupno četiri kore.

Čokoladni fil:

Mleko stavite da provri. Žumanca umutite sa šećerom i praškom za puding, pa postepeno dodajte u vrelo mleko. Kuvajte uz stalno mešanje dok se fil ne zgusne. U vruć fil dodajte čokoladu izlomljenu na kockice i mešajte dok se potpuno ne otopi. Pokrijte folijom i ostavite da se fil potpuno ohladi. Maslac sobne temperature umutite, pa mu postepeno dodajte ohlađeni čokoladni fil. Sve dobro umutite dok ne dobijete glatku i kremastu smesu.

Slaganje torte

Prvu koru premažite nutelom ili drugim čokoladnim kremom. Preko nanesite deo belog fila, a zatim deo čokoladnog fila.

Poklopite drugom korom i ponovite postupak. Isto uradite i sa trećom korom. Na vrh stavite četvrtu koru, koju ne filujete.

Prijatno!