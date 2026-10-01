Ovo je tim Srbije za Nemačku! Selektor povukao neočekivan potez

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 u Minhenu igra ključni meč Lige nacija protiv moćne Nemačke, a selektor Veljko Paunović spremio je veliko iznenađenje domaćinu!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Uoči samog poletanja za Minhen, iz tabora "Orlova" prostrujala je vest koja je potpuno promenila očekivanja javnosti. Srbija se odriče dosadašnjeg sistema i prelazi na novu formaciju sa trojicom štopera u zadnjoj liniji!

Paunović je odlučio da u devetom meču na klupi reprezentacije povuče radikalan potez i potpuno promeni taktičku postavku tima.

Najveće iznenađenje u novom sistemu predstavlja uvrštavanje Lazara Samardžića u startnu postavu. Momak koji je fudbalski prohodao i stasao upravo u Nemačkoj dobiće priliku karijere da sruši "pancere" na njihovom terenu.

Inače, Srbija u ovaj meč ulazi oslabljena bez povređenog Sergeja Milinković-Savića, dok je situacija sa stubom odbrane, Strahinjom Pavlovićem, i dalje neizvesna. Ukoliko štoper Milana ne uspe da istrči na teren od prvog minuta, njegovo mesto zauzeće iskusni Srđan Babić.

Paunović je doneo hrabre odluke i kada su u pitanju bočne pozicije. Kao "desni spoljni" u vatru se baca novajlija Ognjen Mimović, dok će suprotni, levi bok držati Aleksa Terzić.

Projektovani sastav Srbije za Nemačku: Vanja Milinković Savić – Mimović, Eraković, Nemanja Gudelj, Babić, Terzić – Živković, Aleksandar Stanković, Lukić, Samardžić – Jović.

Sve je spremno za spektakl na "Alijanc Areni". Može li Paunovićeva nova Srbija da napravi čudo u Minhenu?