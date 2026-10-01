Fudbal

Ovo je tim Srbije za Nemačku! Selektor povukao neočekivan potez

М.П.

01. 10. 2026. u 06:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 u Minhenu igra ključni meč Lige nacija protiv moćne Nemačke, a selektor Veljko Paunović spremio je veliko iznenađenje domaćinu!

Ово је тим Србије за Немачку! Селектор повукао неочекиван потез

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Uoči samog poletanja za Minhen, iz tabora "Orlova" prostrujala je vest koja je potpuno promenila očekivanja javnosti. Srbija se odriče dosadašnjeg sistema i prelazi na novu formaciju sa trojicom štopera u zadnjoj liniji!

Paunović je odlučio da u devetom meču na klupi reprezentacije povuče radikalan potez i potpuno promeni taktičku postavku tima.

Najveće iznenađenje u novom sistemu predstavlja uvrštavanje Lazara Samardžića u startnu postavu. Momak koji je fudbalski prohodao i stasao upravo u Nemačkoj dobiće priliku karijere da sruši "pancere" na njihovom terenu.

Inače, Srbija u ovaj meč ulazi oslabljena bez povređenog Sergeja Milinković-Savića, dok je situacija sa stubom odbrane, Strahinjom Pavlovićem, i dalje neizvesna. Ukoliko štoper Milana ne uspe da istrči na teren od prvog minuta, njegovo mesto zauzeće iskusni Srđan Babić.

Paunović je doneo hrabre odluke i kada su u pitanju bočne pozicije. Kao "desni spoljni" u vatru se baca novajlija Ognjen Mimović, dok će suprotni, levi bok držati Aleksa Terzić.

Projektovani sastav Srbije za Nemačku: Vanja Milinković Savić – Mimović, Eraković, Nemanja Gudelj, Babić, Terzić – Živković, Aleksandar Stanković, Lukić, Samardžić – Jović.

Sve je spremno za spektakl na "Alijanc Areni". Može li Paunovićeva nova Srbija da napravi čudo u Minhenu?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DANIMA JE NA VMA, GUBI DOSTA KRVI: Đanijeva žena u teškom stanju

"DANIMA JE NA VMA, GUBI DOSTA KRVI": Đanijeva žena u teškom stanju