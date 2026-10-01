BLOKADERI LAŽU I VARAJU NAROD PRED IZBORE: Uveli bi sankcije Rusiji već 26. oktobra

BLOKADERI lažu i varaju građane Srbije da ne bi uveli sankcije Rusiji, kako bi dobili njihov glas na izborima, a uveli bi sankcije već 26. oktobra.

Foto: ATA images / Anđela Stevanović

Oni čak hrabre sebe u svojim lažima.

Lažimo ih bre, varajmo, samo da dođemo na vlast pa ćemo lako posle - poručuju na društvenim mrežama.

Tekst potpisa

Tekst potpisa

Tekst potpisa

Tekst potpisa

Jasno je da je na delu još jedna prevara pred izbore, kako bi se dočepali fotelje iz koje bi odmah uveli sankcije Rusiji.

Generalni sekretar PSG: Naravno da ćemo uvesti sankcije Rusiji

Kakve su blokaderske namere, jasno je istakao generalni sekretar PSG Aleksandar Radovanović, koji priznaje da bi ukoliko pobede na izborima uveli sankcije Rusiji.

- Prosto se iznenadim kad vidim ko sve oduvek ima politiku koju je godinama zastupao samo Pokret slobodnih građana, kao što je uvođenje sankcija Rusiji - naveo je Radovanović na mreži X.