VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Odgovornošću, mirom i strpljenjem moramo da pobedimo njihovo nasilje! (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglaiso se jutros novom porukom na društvenim mrežama.
- Mi u našim protivnicima vidimo ljude, ljude iste kao što smo mi, i ne želimo im nikakvo zlo. Odgovornošću, mirom i strpljenjem moramo da pobedimo njihovo nasilje!
Vučić je istakao kako se predivno proveo u selu Krš, gde se podsetio na stare i tradicionalne poslove, kao što je cepanje drva, ali da to nije razlog zbog koga se obratio javnosti novim snimkom.
On je prokomentarisao jezivo nasilje i divljaštvo koje se sinoć odigralo u Novom Sadu.
- Dešavale su se strašne stvari u Novom Sadu i Nišu. Naši ljudi su napadani na svakom mestu posebno žene. Moja ključna poruka svima u Srbiji posebno našim ljudima je da ne odgovaraju na isti način i istom merom. Neki su nervozni jer im stvari ne idu od ruke kao što su očekivali, vide da gube izbore biće sve naisliniji, radiće sve lošije tsvari, na debate i duele ne smjeu. Ne moguništa da urade u kampanji što bi građanima značilo što bi im pokazalo da zanaju šta bi u budućnosti mogli u njihovu korist da urade i zato će ovako da se ponašaju - rekao je on.
On je još jednom apelovao na sve da se sklone od incidenata kada god mogu i da pokažu veću odgvoronost, posvećenost i ozbiljnost u odnosu na političke protivnike.
- Mi u njima vidimo ljude, ne neprijatelje kao što oni vide u nama - dodaje.
Opširnije u videu koji sledi:
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