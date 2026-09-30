VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Odgovornošću, mirom i strpljenjem moramo da pobedimo njihovo nasilje! (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglaiso se jutros novom porukom na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Mi u našim protivnicima vidimo ljude, ljude iste kao što smo mi, i ne želimo im nikakvo zlo. Odgovornošću, mirom i strpljenjem moramo da pobedimo njihovo nasilje!



Vučić je istakao kako se predivno proveo u selu Krš, gde se podsetio na stare i tradicionalne poslove, kao što je cepanje drva, ali da to nije razlog zbog koga se obratio javnosti novim snimkom.

On je prokomentarisao jezivo nasilje i divljaštvo koje se sinoć odigralo u Novom Sadu.

- Dešavale su se strašne stvari u Novom Sadu i Nišu. Naši ljudi su napadani na svakom mestu posebno žene. Moja ključna poruka svima u Srbiji posebno našim ljudima je da ne odgovaraju na isti način i istom merom. Neki su nervozni jer im stvari ne idu od ruke kao što su očekivali, vide da gube izbore biće sve naisliniji, radiće sve lošije tsvari, na debate i duele ne smjeu. Ne moguništa da urade u kampanji što bi građanima značilo što bi im pokazalo da zanaju šta bi u budućnosti mogli u njihovu korist da urade i zato će ovako da se ponašaju - rekao je on.

On je još jednom apelovao na sve da se sklone od incidenata kada god mogu i da pokažu veću odgvoronost, posvećenost i ozbiljnost u odnosu na političke protivnike.

- Mi u njima vidimo ljude, ne neprijatelje kao što oni vide u nama - dodaje.

Opširnije u videu koji sledi: