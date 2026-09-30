Politika

VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Odgovornošću, mirom i strpljenjem moramo da pobedimo njihovo nasilje! (VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 08:25

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglaiso se jutros novom porukom na društvenim mrežama.

ВУЧИЋ ПОСЛАО СНАЖНУ ПОРУКУ: Одговорношћу, миром и стрпљењем морамо да победимо њихово насиље! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Mi u našim protivnicima vidimo ljude, ljude iste kao što smo mi, i ne želimo im nikakvo zlo. Odgovornošću, mirom i strpljenjem moramo da pobedimo njihovo nasilje!

Pozdrav iz sela Krš. Krećemo u akciju! - naveo je Vučić u opisu objave.

Vučić je istakao kako se predivno proveo u selu Krš, gde se podsetio na stare i tradicionalne poslove, kao što je cepanje drva, ali da to nije razlog zbog koga se obratio javnosti novim snimkom.

On je prokomentarisao jezivo nasilje i divljaštvo koje se sinoć odigralo u Novom Sadu.

- Dešavale su se strašne stvari u Novom Sadu i Nišu. Naši ljudi su napadani na svakom mestu posebno žene. Moja ključna poruka svima u Srbiji posebno našim ljudima je da ne odgovaraju na isti način i istom merom. Neki su nervozni jer im stvari ne idu od ruke kao što su očekivali, vide da gube izbore biće sve naisliniji, radiće sve lošije tsvari, na debate i duele ne smjeu. Ne moguništa da urade u kampanji što bi građanima značilo što bi im pokazalo da zanaju šta bi u budućnosti mogli u njihovu korist da urade i zato će ovako da se ponašaju - rekao je on.

On je još jednom apelovao na sve da se sklone od incidenata kada god mogu i da pokažu veću odgvoronost, posvećenost i ozbiljnost u odnosu na političke protivnike.

- Mi u njima vidimo ljude, ne neprijatelje kao što oni vide u nama  - dodaje.

Opširnije u videu koji sledi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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