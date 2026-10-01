Fudbal

Srbin posetio Hrvata, poslao mu moćnu poruku i oduševio region (FOTO)

М.М.

01. 10. 2026. u 10:37

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Prijateljski susret Medića i Soldića

Србин посетио Хрвата, послао му моћну поруку и одушевио регион (ФОТО)

Foto: Instagram/medicu

Srpski UFC borac Uroš Medić posetio je hrvatskog MMA borca Roberta Soldića tokom njegovih priprema u Sjedinjenim Američkim Državama, uoči debija nekadašnjeg šampiona KSW-a u najjačoj svetskoj MMA organizaciji.

Medić je susret sa Soldićem zabeležio zajedničkom fotografijom koju je objavio na svom Instagram profilu, uz kratku i jasnu poruku: „Idemo“.

Soldića već ovog vikenda očekuje prvi nastup u UFC-u. Hrvatski borac će se u noći između subote i nedelje, na priredbi UFC 332 u Solt Lejk Sitiju, boriti protiv Kalina Vilijamsa.

Za Soldića će to biti debi u organizaciji čiji je član postao nakon što je prethodno nastupao za "ONE Championship". U UFC stiže sa profesionalnim skorom 21-4 i reputacijom jednog od najopasnijih boraca regiona.

Posebnu pažnju privlači i činjenica da je podršku pred veliki debi dobio od Medića, srpskog borca koji je poslednjih godina izrastao u jedno od prepoznatljivijih imena UFC-a sa prostora bivše Jugoslavije.

Srpski borac je u februaru ove godine ostvario jednu od najvećih pobeda u karijeri, kada je za samo 79 sekundi nokautirao tada 13. rangiranog UFC velteraša Džefa Nila. Za taj nastup dobio je i bonus od 100.000 dolara, a pobeda ga je tada uvela među 15 najboljih boraca velter kategorije.

Medić trenutno ima UFC skor 8-3, a svih sedam njegovih pobeda u trenutku pomenutog meča sa Nilom ostvarene su nokautom.

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