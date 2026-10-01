Teniski svet u neverici! Bio je najbolji na svetu , a sada pije 12 tableta dnevno

KOLIKO je surov život profesionalnog sportiste govori nam i priča koja dolazi iz sveta tenisa.

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Šokantna i pre svega tužna sudbina zadesila je Marsela Riosa, nekadašnjeg broja jedan svetskog tenisa i jednog od najvećih, ali i najkontroverznijih talenta koje je ovaj sport ikada imao. Dok se danas vodi polemika o najvećima svih vremena, ime ovog Čilijanca kod starijih ljubitelja „belog sporta“ izaziva duboku nostalgiju, ali vesti koje danas dolaze o njegovom životu ostavljaju javnost u potpunom šoku.

Marselo Rios je krajem devedesetih godina bio sinonim za tenisku magiju. Čovek neverovatnog talenta, nestvarnog osećaja za lopticu i kreativnosti kakva se retko viđa, ispisao je istoriju 1998. godine. Tada je u velikom finalu turnira u Ki Biskejnu razbio legendarnog Amerikanca Andrea Agasija i postao prvi latinoamerički teniser u istoriji koji je zaseo na prvo mesto ATP liste u profesionalnoj eri.

Tokom svoje karijere osvojio je 18 ATP titula, uključujući i pet Mastersa, a 1999. godine postao je prvi igrač koji je u istoj sezoni pokorio Monte Karlo, Rim i Hamburg na šljaci. Ipak, uz njegovo ime zauvek će ostati vezano i jedno nestvarno prokletstvo – Rios je do danas ostao jedina teniska legenda koja je bila broj jedan na svetu, a da nikada u karijeri nije osvojila nijedan Grend slem trofej. Najbliži je bio upravo te nezaboravne 1998. godine, kada ga je u finalu Australijan Opena zaustavio Petr Korda.

Iako je na terenu izgledao moćno, njegova profesionalna karijera trajala je svega deset sezona, a ono što je usledilo nakon povlačenja pretvorilo se u pravu životnu dramu. Poslednjih godina, slavni „Čelo“ Rios potpuno otvoreno govori o stravičnim posledicama stresa, pretrpljenih pritisaka i anksioznosti sa kojima nije mogao da se izbori.

U momentima kada je mentalni pritisak postao nepodnošljiv, psihijatar mu je propisao šokantnu terapiju – čak 12 miligrama snažnog leka "Ravotril" dnevno kako bi uopšte mogao da funkcioniše. Poređenja radi, reč je o izuzetno jakom sedativu koji se koristi kod teških oblika panike i anksioznosti, gde su standardne doze za ljude daleko, daleko manje.

Nažalost, njegovi problemi nisu samo mentalne prirode. Rios je pre izvesnog vremena hitno hospitalizovan zbog zastrašujućih, nesnosnih glavobolja. Nakon detaljnih pregleda, lekari su mu dijagnostikovali sindrom reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije – veoma opasno stanje koje karakteriše iznenadno i snažno sužavanje krvnih sudova u mozgu. Zbog istog, po život opasnog problema, Rios je već dva puta završavao na intenzivnoj nezi u bolnici.

Od apsolutnog vrha svetskog tenisa, istorijskog statusa besmrtnika, velikih milionskih ugovora i pobeda nad najvećim asovima jedne ere, Marselo Rios je stigao do toga da mu se život pretvori u borbu sa teškim lekovima i narušenim zdravljem. Teniski svet danas sa tugom gleda na čoveka koji je mogao sve sa reketom, a kome je život nakon sporta doneo pretežak teret.

