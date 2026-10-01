PADNE LI IZRAEL, SLEDEĆA JE EVROPA: Oni koji su ispraznili salu pred Netanjahuov govor u UN, prvo su ispraznili umove, dok džihad dolazi

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je govoreći pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da je Izrael država koja vodi rat na sedam frontova.

FOTO: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Izrael vodi ratove protiv: Hamasa u Gazi; različitih oružanih grupa Palestinaca na Zapadnoj obali, Hezbolaha u Libanu; raketira se sa Hutima u Jemenu; u Siriji protiv proiranske šiitske milicije; u Iraku protiv istog protivnika kao i u Siriji i protiv Irana.

Sedam frontova protiv neprijatelja instaliranih iz jednog centra – Teherana. Iran vodi direktni rat i proksi ratove protiv Izraela.

Izrael ne vodi proksi ratove protiv Irana, ali je započeo operacije u sadejstvu sa Amerikancima direktno protiv Teherana. Operacije koje su započele nakon realne iranske nuklearne pretnje i obogaćivanja uranijuma. Ako u ovoj jednačini ne vidimo krivca, onda smo samo ciljano slepi.

Sve ono što je izgovorio Netanjahu izloženo je u mom tekstu objavljenom 19. avgusta u kojem se kaže kako Iran decenijama sprema uništenje Izraela i koje ćelije za to koristi.

FOTO: Tanjug/AP/Heather Khalifa Benjamin Netanjahu govori pred Generalom skupštinom UN

Lažni moralisti, kako ih je izraelski premijer nazvao, teatralno su napustili salu pred njegov govor u UN, time su samo pokazali jednoumlje, koje je karakteristično za režime u Iranu, Avganistanu, Pakistanu i slično. Da li bi ti isti moralisti ikada mogli da kažu kako podržavaju takve države? Da li bi ti „moralisti“ mogli da kažu kako podržavaju teroriste Hamasa? Ako je odgovor da, onda su pošteni teroristi, ali pošto je odgovor odričan, onda je bilo kakvo teatralisanje i pokušaj iskazivanja nekakvog bunta protiv Izreala čist antisemitizam, duboko ukorenjen, možda i deo podsvesti aktera takvih predstava.

Saveznici su nakon Drugog svetskog rata seli za sto i sa Vilhelmom Kajtelom, Hermanom Geringom, Albertom Šperom i drugim vodećim nacistima, suđeno im je, saslušani su i svet je obrukan za sva vremena. Ako je postojao gori događaj od Holokausta, to je bio Nirnberški proces. Žrtve su obrukane i popljuvane, zarad „višeg interesa“. Razgovaralo se sa najvećim zločincima koje svet pamti.

Danas, iako su Rusi do pre par meseci bili najveći neprijatelji čovečanstva (naravno za imbecile istog soja koji sada mrze Izrael), sala za medije Sergeja Lavrova u Njujorku je bila dubke puna. Sve se zaboravlja... kako li će tek Vladimir Putin biti dočekan u Majamiju na samitu G-20? Za Netanjahua i izraelski establišment crvenog tepiha više nikad biti neće, jer su na površinu isplivale sve prikrivene frustracije, koje kuljaju antisemitističkim mozgovima.

Kada, pre svega Evropa, bude shvatila da je Izrael bedem od ekspanzije, biće kasno. Nisam mislio da ću ovo ikad reći, ali napuštanje Iraka od strane SAD, dodalo je iranskoj imperiji još jednu teritoriju, u koju je Teheran već pustio otrovni bršljen. Pozicija Izraela je sve teža, dok iranska pretnja jača, a padne li Izrael, očekujte da će sledeće stanica u iranskom džihadu biti Evropa. U ovom džihadu protiv Evrope i hrišćanskih zemalja, koje su pokazale sve slabosti da se suprotstave, neće biti potrebni ni janjičari, ni spahije, ni mudžahedini, biće dovoljne nuklearne bojeve glave, od čijeg nas lansiranja deli dugme pokraj ajatolahovog prsta.

Nema veze, okrenite leđa ili napustite salu dok Netanjahu govori. Pozdravite džihad.

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