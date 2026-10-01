Fudbal

Kako je Aleksandar Pavlović zbog majke Nemice izdao oca Srbina?

М.П.

01. 10. 2026. u 08:55

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Vezni fudbaler minhenskog Bajerna Aleksandar Pavlović (23), jedan od najboljih na svetu na svojoj poziciji, biće prvi i najskuplji štih u špilu selektora „pancera“ Jirgena Klopa na večerašnjem okršaju protiv Srbije u Ligi nacija.

Како је Александар Павловић због мајке Немице издао оца Србина?

Nordphoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia

A da je zemaljske pravde Pavlović bi večeras vodio "orlove", ali u današnjem svetu je sve moguće da Vilfredo Leon bude Poljak, Šejn Larkin Turčin, Lamin Jamal Španac... I baš tako je Aleksandar postao Nemac. 

- U mojim grudima biju dva srca - moja majka je Nemica, a moj otac Srbin. Zato moju odluku ne bi trebalo tumačiti kao da je protiv reprezentacije Srbije, nego u korist Nemačke. Rođen sam i odrastao u Minhenu, celu fudbalsku karijeru sam proveo u Bajernu i jedva čekam utakmice u dresu selekcije Nemačke - rekao je Pavlović u trenutku kada je prelomio i zadužio dres "pancera"!

A i Stevan Dika Stojanović, doskorašnji direktor A reprezentacije Srbije, prisetio se kako su tekli razgovori sa Aleksandrom Pavlovićem u vezi sa igranjem za "orlove".

- Bio je mart mesec 2024. godine. Došao sam na sastanak i tamo su me sačekali Diter Henes, Aleksandrov menadžer i njegov otac. Posle nekog vremena i sam Aleksandar Pavlović nam se pridružio. Bili smo u Minhenu na večeri i otvoreno razgovarali. Pričao sam sa momkom, rekao šta selektor Stojković želi i hoće od njega. Onda su Henes i Piksi razgovarali telefonom. Pavloviću je nuđeno da bude deo ekipe na EURO 2024 u Nemačkoj. Evo, prvi put sad otvoreno pričam o tome. To smo mu ponudili - rekao je Stojanović na startu razgovora za "Kurir".

 Ubrzo je Diter Henes objasnio Stojanoviću kako Srbija jedino može do Pavlovića.

- Kada smo rekli šta sve nudimo, reč je uzeo Diter Henes i rekao da Nemačka ima iste ambicije kao Srbija i da želi Aleksandra Pavlovića. Govorio je da je on rođen u Nemačkoj, da je produkt Bajernove škole, da je igrao za sve njihove selekcije... A, onda nas je pogledao i kazao - Imaćete ga, ali ako ga u junu ne uzme Nemačka. Od septembra može biti vaš. Tada je selektor Nemačke, kao i sada bio Julijan Nagelsman - dodao je Stojanović.

Srbija je otkrila svoje karte, na šta su "panceri" reagovali.

- Pavlović je na kraju dobio poziv od Nemaca za EURO. Možda smo i mi u tom celom slučaju pomogli, jer smo rekli otvoreno da će on biti deo reprezentacije Srbije na EP. Nemci su pre toga izgubili Turčina Kenana Jildiza, koji je takođe ponikao u Bajernu. I to im je baš teško palo. Digla se i njihova javnost, mediji... Pavlović je odjednom postao glavna tema u Nemačkoj. I tu mi više nismo imali ni promila šanse - objasnio je Stojanović kako smo ostali bez Pavlovića. 

Meč na stadionu „Alijanc arena“ u Minhenu na programu je od 20.45 u okviru trećeg kola 2. grupe u A diviziji, a dolazi u nezgodnom trenutku za obe selekcije. „Orlovi“ su izgubili prethodna dva, dok su „panceri“ iznenađujuće poraženi od Grčke pred svojim navijačima u Augzburgu.

U međuvremenu, Klop je promešao karte i neke od najvećih zvezda reprezentacije zamenio mlađima (9 debitanata), ali i proverenim snagama poput Pavlovića koji će nesumnjivo, uz posrnulog asa Liverpula Florijana Virca, predstavljati predvodnika nemačkog tima u duelu sa zemljom svojih korena.

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