ZORAN ĐAJIĆ, JAHAČ BAGERA I NEMAČKI SAGOVORNIK: Rušio Srbiju, sada kandidat na blokaderskoj listi (VIDEO)
ZORAN Đajić, kandidat Studentske liste, ponovo je u fokusu političke javnosti zbog svog angažmana u protestima i ruši Srbiju.
I ranije imao ulogu u političkim previranjima u Srbiji, njegovo aktuelno angažovanje se vidi kao nastavak tog sunovrata.
Zoran Đajić - Kandidat studentske liste, nemački miljenik, već je jednom palio Srbiju i zato je ponovo potpaljuje već dve godine.
5. oktobra 2000 Đajić se pojavljuje na snimcima sa bagerom tokom protesta.
Jahač bagera i nemački sagovornik čovek koji je rušio zemlju, sada je kandidat na blokaderskoj listi.
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