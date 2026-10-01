Politika

ZORAN ĐAJIĆ, JAHAČ BAGERA I NEMAČKI SAGOVORNIK: Rušio Srbiju, sada kandidat na blokaderskoj listi (VIDEO)

В.Н.

01. 10. 2026. u 10:15

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ZORAN Đajić, kandidat Studentske liste, ponovo je u fokusu političke javnosti zbog svog angažmana u protestima i ruši Srbiju.

ЗОРАН ЂАЈИЋ, ЈАХАЧ БАГЕРА И НЕМАЧКИ САГОВОРНИК: Рушио Србију, сада кандидат на блокадерској листи (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

I  ranije imao ulogu u političkim previranjima u Srbiji, njegovo aktuelno angažovanje se vidi kao nastavak tog sunovrata.

Zoran Đajić - Kandidat studentske liste, nemački miljenik, već je jednom palio Srbiju i zato je ponovo potpaljuje već dve godine.

5. oktobra 2000 Đajić se pojavljuje na snimcima sa bagerom tokom protesta.

Jahač bagera i nemački sagovornik čovek koji je rušio zemlju, sada je kandidat na blokaderskoj listi.

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