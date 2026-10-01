Željko Obradović urlao i hvatao igrača za glavu (VIDEO)

DRAMA u Atini!

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Trener Panatinaikosa Željko Obradović „eksplodirao“ je već na samom startu utakmice drugog kola Evrolige protiv Asvela, a kamere su zabeležile trenutak o kojem danas bruji cela košarkaška Evropa.

Svega pet minuta bilo je dovoljno najtrofejnijem evropskom stručnjaku da potpuno izgubi strpljenje. Prvi se na udaru našao mladi grčki košarkaš Lefteris Mancukas. Nakon što je talentovani Grk oklevao da uputi šut za tri poena i potom izgubio loptu, Obradović je uleteo na teren, urlao na njega i u jednom momentu ga uhvatio za glavu kako bi mu slikovito objasnio kakve propuste ne sme da pravi.

Snimak ove dramatične situacije brzo je preplavio društvene mreže, ali Željkova „pedagoška mera“ donela je ekspresan rezultat. Mancukas je nakon ovoga zaigrao kao preporođen i meč završio kao drugi najefikasniji igrač tima, odmah iza Silvana Franciska, opravdavši ubedljiv trijumf Atinjana.

Nakon utakmice, strasti su se smirile, a srpski strateg je biranim rečima govorio o igraču na kojeg je samo par sati ranije iskalio bes. Obradović je istakao Mancukasovu radnu etiku i energiju, naglasivši da je njegov zadatak kao trenera da koriguje stvari tokom meča i da je igrač pokazao svoj kvalitet u oba smera.

Pure energy 🔋 Zeljko already showing Zeljko in full mode 👀 @Paobcgr https://t.co/RZ8U6x5zBz — EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2026

- Ne znam sta se desilo sa njim prošle godine, došao sam ovde sa njim i shvatio sam da je igrač koji je proveo mnogo vremena u sali trenirajući, igra sa mnogo energije. Kao sto kažete, moj posao je da popravim neke stvari tokom utakmice. On je u takvom momentumu da je pokazao šta sve ima u sebi, i u odbrani i u napadu - rekao je Obradović.

I pored uvodnih pobeda, Panatinaikos se suočava sa velikim kadrovskim problemima jer je čak sedam igrača van stroja, čime je rotacija svedena na minimum neuobičajen za Evroligu. Pred duel sa Makabijem nema mnogo vremena za klasične treninge, ali trener veruje da će iskustvo raspoloživih igrača pomoći ekipi da se brzo prilagodi.

- Imamo puno igrača van tima, sedmoricu. Situacija je takva da imamo samo jedanaest igrača, a to nije normalno za uslove Evrolige. Igrači uzimaju svoje programe na osnovu medicinskih saveta, lekari rade svoj posao i videćemo koliko će vremena trebati da se vrate", rekao je Obradović i dodao:

- Neće biti lako, sa ovim brojem utakmica nemate vremena da trenirate. Sutra nije trening, malo razgovora, šuteva, da shvatimo kako da igramo protiv Makabija. Imaćemo samo dva normalna treninga. Ali u ovom slučaju govorimo o igračima koji imaju puno iskustva i oni će naći način da se vrate što pre u tim - zaključio je Željko Obradović.