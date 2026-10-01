Otkriveno! Evo zbog čega Ana Ivanović krije novog dečka
Ana Ivanović ne silazi sa naslovnih strana medija kako srpskih tako i evropskih.
Razvod od Bastijana Švajnštajgera je arhiviran! A od nedavno je Srpkinja uplivala u novu ljubavnu vezu, pišu mediji.
Međutim, Ana ne želi da otkriva identitet novog partnera, a kako piše "Kurir", odlučila je da ga ne dovodi u Srbiju jer bi bila izložena velikoj medijskoj pažnji.
Navodno, njen novi partner je, takođe, izašao iz burne veze, a upravo to ih je i zbližilo.
- Prošla je težak period. Razvod joj nije lako pao. Bila je tužna i sama. Ali ona je lepa, prirodna i kulturna dama koja drži do sebe i koja zna šta želi u životu. Takvog izabranika ima kraj sebe. Voli je, poštuje njene odluke i prati. Svi mi bliski prijatelji bismo voleli da se taj odnos kruniše, ali o tom potom - zaključuje izvor "Kurira".
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